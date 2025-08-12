12 अगस्त 2025,

कोटा

शंभुपुरा में अतिक्रमण निरोधक दस्ते पर पथराव, आंसू गैस छोड़कर खदेड़ा

300 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाने गई थी टीम- 60 करोड़ की 50.49 हैक्टेयर भूमि से हटाए अतिक्रमण, 5 लोगों को आई चोंटे, केडीए ने दर्ज करवाया प्रकरण

कोटा

Shailendra Tiwari

Aug 12, 2025

encroachment in Shambhupura Kota
encroachment in Shambhupura Kota

शहर के निकट शंभुपुरा में एरो सिटी विकसित करने के लिए 300 बीघा से अधिक भूमि से अतिक्रमण गए कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) के अतिक्रमण निरोधक दस्ते पर मंगलवार को अतिक्रमियों ने पथराव कर दिया। मामले में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर बमुश्किल हालात को काबू किया। इस दौरान केडीए के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को चोटें आई। केडीए की ओर से अतिक्रमियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया गया है।

केडीए सचिव कुशल कुमार कोठारी ने बताया कि शंभुपुरा क्षेत्र में 300 बीघा भूमि पर अतिक्रमियों ने चारदीवारी और कच्चे-पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा था। इस पर केडीए आयुक्त हरफूल सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने के लिए केडीए अधिकारी, अतिक्रमण निरोधक दस्ता, स्थानीय पुलिस मंगलवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे अतिक्रमण हटाने पहुंची। दस्ते ने 5 बुलडोजर की सहायता से चारदीवारी हटाना शुरू किया।

इस दौरान अचानक 20-25 अतिक्रमियों ने विरोध करते हुए दोपहर करीब डेढ़ बजे केडीए टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इससे बुलडोजर के शीशे टूट गए और भगदड़ सी मच गई। इसके बाद पुलिस ने अतिक्रमियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ कर बमुश्किल हालात पर काबू पाया। इस दौरान पांच होमगार्ड व पुलिस के जवानों को चोटें आई है।

मामले में केडीए तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा ने 10 नामजद हमलावरों और 20-25 अन्य के खिलाफ नांता थाने में राजकार्य में बाधा और राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

अधिकारियों के साथ जाप्ता रहा मौजूद

केडीए आयुक्त और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा, हिम्मत सिंह राव, पुलिस उप अधीक्षक गंगासहाय शर्मा, डीएसपी लोकेन्द्र पालीवाल, नांता, भीमगंजमंडी, रेलवे कॉलोनी, उद्योग नगर, विज्ञान नगर के थानाधिकारी, केडीए भू-अभिलेख निरीक्षक मुरलीधर पारेता, हरीश गुप्ता, भवानीशंकर कारपेंटर, पटवारी रामनिवास मेघवाल, अमित कुमार, हितेश माहेश्वरी, तकनीकी शाखा के अधिशासी अभियंता अंकित अग्रवाल, सहायका अभियंता राहुल जैन, कनिष्ठ अभियंता भरत मीणा एवं अर्पिता जैन समेत पुलिस और केडीए अतिक्रमण निरोधक दल और नगर निगम का जाप्ता मौजूद रहा।

60 करोड़ की भूमि करवाई मुक्त

कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से सरकारी भूमि खसरा संख्या 160 और 184 की कुल 50.49 हैक्टेयर भूमि से कच्चे-पक्के मकान, चारदीवारी समेत अन्य अतिक्रमण हटाए गए। कार्रवाई के दौरान केडीए ने अपनी करीब 60 करोड़ रुपए की भूमि अतिक्रमण से मुक्त करवाई।

