शंभुपुरा में अतिक्रमण निरोधक दस्ते पर पथराव, आंसू गैस छोड़कर खदेड़ा

केडीए आयुक्त और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा, हिम्मत सिंह राव, पुलिस उप अधीक्षक गंगासहाय शर्मा, डीएसपी लोकेन्द्र पालीवाल, नांता, भीमगंजमंडी, रेलवे कॉलोनी, उद्योग नगर, विज्ञान नगर के थानाधिकारी, केडीए भू-अभिलेख निरीक्षक मुरलीधर पारेता, हरीश गुप्ता, भवानीशंकर कारपेंटर, पटवारी रामनिवास मेघवाल, अमित कुमार, हितेश माहेश्वरी, तकनीकी शाखा के अधिशासी अभियंता अंकित अग्रवाल, सहायका अभियंता राहुल जैन, कनिष्ठ अभियंता भरत मीणा एवं अर्पिता जैन समेत पुलिस और केडीए अतिक्रमण निरोधक दल और नगर निगम का जाप्ता मौजूद रहा।