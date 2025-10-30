Kota: लैब टेक्नीशियन संघ की नई जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह, देखें तस्वीरें

फोटो: पत्रिका
अखिल राजस्थान लैबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ जिला शाखा कोटा की ओर से नवगठित जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण एवं दीपावली मिलन समारोह तलवंडी स्थित एक होटल में आयोजित हुआ।
संघ कोटा के जिला अध्यक्ष राधेश्याम मेघवाल ने बताया कि मुय अतिथि नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज कोटा के अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा रहे, उन्होंने नवगठित जिला कार्यकारिणी को शपथ दिलाई।
अध्यक्षता अखिल राजस्थान लैबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौधरी ने की।
विशिष्ट अतिथि सुरेश मेघवाल अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा एवं राकेश नायक किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शामिल हुए। मंच संचालन राजीव सिंह राठौड़ ने किया।
जिला अध्यक्ष राधेश्याम मेघवाल ने बताया कि कार्यक्रम में कोटा जिले से लगभग 150 से भी ज्यादा लैब टेक्नीशियन शामिल हुए। संभाग प्रभारी भारत अरोरा, महामंत्री अश्वनी वर्मा, अतिरिक्त महामंत्री दयानंद सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमप्रकाश मीणा, जिला संयोजक गजेंद्र नागर आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग