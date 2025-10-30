Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: लैब टेक्नीशियन संघ की नई जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह, देखें तस्वीरें

अखिल राजस्थान लैबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ जिला शाखा कोटा की ओर से नवगठित जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

image

Abhishek Gupta

Oct 30, 2025

फोटो: पत्रिका

अखिल राजस्थान लैबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ जिला शाखा कोटा की ओर से नवगठित जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण एवं दीपावली मिलन समारोह तलवंडी स्थित एक होटल में आयोजित हुआ।

संघ कोटा के जिला अध्यक्ष राधेश्याम मेघवाल ने बताया कि मुय अतिथि नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज कोटा के अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा रहे, उन्होंने नवगठित जिला कार्यकारिणी को शपथ दिलाई।

अध्यक्षता अखिल राजस्थान लैबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौधरी ने की।

विशिष्ट अतिथि सुरेश मेघवाल अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा एवं राकेश नायक किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शामिल हुए। मंच संचालन राजीव सिंह राठौड़ ने किया।

जिला अध्यक्ष राधेश्याम मेघवाल ने बताया कि कार्यक्रम में कोटा जिले से लगभग 150 से भी ज्यादा लैब टेक्नीशियन शामिल हुए। संभाग प्रभारी भारत अरोरा, महामंत्री अश्वनी वर्मा, अतिरिक्त महामंत्री दयानंद सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमप्रकाश मीणा, जिला संयोजक गजेंद्र नागर आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

Alwar: हॉस्पिटल में मरीज ने किया सुसाइड, बाथरूम के बाहर इंतजार करती रह गई पत्नी, डेढ़ साल पहले ही हुई थी शादी
अलवर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 10:36 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: लैब टेक्नीशियन संघ की नई जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह, देखें तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: ‘तुमने जितनी इंजीनियरिंग की, उससे ज्यादा तो मैंने सड़कें बना दी…’, XEN पर बरसे ऊर्जा मंत्री

कोटा

‘डमी’ पर सख्ती के बाद कोटा कोचिंग ने तैयार किया वैध ईको सिस्टम, विद्यार्थियों-अभिभावकों को कर रहे जागरूक

कोटा

Anta by-Election : भाजपा ने मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर को नहीं सौंपी कोई जिम्मेदारी, सब हैरान, जानें क्यों

Anta by-Election BJP ministers Madan Dilawar and Hiralal Nagar were not given any responsibilities surprising everyone Find out why
कोटा

‘मोंथा’ चक्रवात का असर: IMD ने दिया 180 मिनट के लिए अंधड़-बारिश का येलो अलर्ट, राजस्थान में अगले 5 दिन ऐसा रहेगा मौसम

rain
कोटा

Army Recruitment : कोटा में आज से 6 नवंबर तक सेना भर्ती, जानें किस दिन राजस्थान के किस जिले की होगी भर्ती

Army Recruitment in Kota from today till 6 November know on which day recruitment which district of Rajasthan
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.