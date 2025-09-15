Kota: परीक्षा देते SI को किया गिरफ्तार, 2014 की पटवारी भर्ती परीक्षा में बना था डमी उम्मीदवार, ACB टीम ने लाखों की रिश्वत लेते भी दबोचा था

SI Bhanwarlal Vishnoi Arrested: इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन पाने के लिए परीक्षा देने जयपुर पहुंचे सब इंस्पेक्टर भंवरलाल विश्नोई को पटवारी भर्ती परीक्षा 2014 में डमी उम्मीदवार बनने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दादाबाड़ी थाना पुलिस उसे गिरफ्तार कर कोटा लाई और कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार 2015 बैच के सब इंस्पेक्टर भंवरलाल विश्नोई वर्तमान में नॉन-फील्ड ड्यूटी पर चल रहा था। बीते दिनों जयपुर में इंस्पेक्टर पद के लिए विभागीय परीक्षा चल रही थी। 12 सितंबर को वो भी परीक्षा केंद्र पहुंचा लेकिन इसी बीच दादाबाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि भंवरलाल विश्नोई पर आरोप है कि उन्होंने 2014 में आयोजित पटवारी भर्ती में डमी उम्मीदवार बनकर कोटा में परीक्षा दी थी। इस मामले में दादाबाड़ी थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था। जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इस पर दादाबाड़ी पुलिस ने आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार एसीबी टीम ने सब इंस्पेक्टर भंवरलाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उस समय वह उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाने में तैनात था। कार्रवाई में लगभग 2.5 लाख की रिश्वत बरामद की गई थी। गिरफ्तारी के बाद उसे निलंबित कर दिया गया। इसी वजह से उसे नॉन-फील्ड ड्यूटी पर रखा गया।