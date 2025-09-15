Kota: परीक्षा देते SI को किया गिरफ्तार, 2014 की पटवारी भर्ती परीक्षा में बना था डमी उम्मीदवार, ACB टीम ने लाखों की रिश्वत लेते भी दबोचा था

सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि भंवरलाल विश्नोई पर आरोप है कि उन्होंने 2014 में आयोजित पटवारी भर्ती में डमी उम्मीदवार बनकर कोटा में परीक्षा दी थी। इस मामले में दादाबाड़ी थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था। जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इस पर दादाबाड़ी पुलिस ने आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया।