कोटा में चलती ट्रेन से फिसला नेशनल लेवल तीरंदाज, दर्दनाक मौत, सदमे में हैं साथी खिलाड़ी और कोच

Kota : कोटा रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात एक दर्दनाक हादसे में नेशनल लेवल के तीरंदाजी के खिलाड़ी की चलती ट्रेन से गिरने पर मौत हो गई। मृतक खिलाड़ी की पहचान अर्जुन सोनावाने (20 वर्ष) निवासी नासिक, महाराष्ट्र के रूप में हुई है।जीआरपी डीएसपी शंकरलाल मीणा के अनुसार अर्जुन अपनी टीम और कोच के साथ शकूरबस्ती-मुंबई सेंट्रल एसी स्पेशल ट्रेन से सफर कर रहा था। सभी भटिंडा से टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर मुंबई लौट रहे थे। शनिवार रात करीब 8.30 बजे ट्रेन कोटा जंक्शन पर पहुंची।