राजस्थान: डिलीवरी के बाद बिगड़ी प्रसूता की हालत, कोटा रेफर करने के बाद मौत; पति ने डॉक्टरों पर लगाए आरोप

पति राजू सैनी के अनुसार, डिलीवरी के बाद सोनिया के टांकों से लगातार खून निकलने लगा। इसी दौरान उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे बूंदी से कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिवार सोनिया को लेकर कोटा पहुंचा, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। राजू सैनी का आरोप है कि कोटा में सोनिया की जांच के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि डिलीवरी के समय बच्चेदानी में कट लग गया था। पति के अनुसार, इसी वजह से सोनिया को लगातार रक्तस्राव होता रहा। उन्होंने यह भी बताया कि ज्यादा खून बहने के कारण सोनिया की दोनों किडनियों पर भी असर पड़ा। परिवार का कहना है कि कोटा पहुंचने के बाद इलाज के दौरान उसकी हालत गंभीर बनी रही और 19 अगस्त की शाम उसकी मौत हो गई।