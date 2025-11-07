Kota : स्कूटी से घर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, पुलिस अज्ञात वाहन की कर रही तलाश

मृतक रवि वैष्णव। फोटो पत्रिका
Kota :कोटा के नांता थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रवि वैष्णव (32 वर्ष) बजाज नगर स्थित एक वकील के ऑफिस में काम करता था और मोहनलाल सुखाड़िया योजना में किराए से रहता था।
रात में वह ऑफिस से स्कूटी से घर लौट रहा था। तभी रामनगर स्पेशल कॉलोनी के पास नहर किनारे किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। घायल रवि को एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
चचेरे भाई श्याम बिहारी ने बताया कि रवि के सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आई थीं। उसने बताया कि रवि वैष्णव मूलरूप से इटावा के रनोदिया का रहने वाला था। उसके दो बेटियां हैं। रवि का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
नांता थाना प्रभारी नवलकिशोर शर्मा ने बताया कि रवि की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के भाई ने रिपोर्ट दी है। मामले की जांच जारी है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।
