Kota : स्कूटी से घर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, पुलिस अज्ञात वाहन की कर रही तलाश

Kota :कोटा के नांता थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रवि वैष्णव (32 वर्ष) बजाज नगर स्थित एक वकील के ऑफिस में काम करता था और मोहनलाल सुखाड़िया योजना में किराए से रहता था।