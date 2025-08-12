Rajasthan: महिला मित्र से मिलने होटल गए युवक की संदिग्ध हालात में मौत, रात को शराब पीकर सोया, सुबह मिली लाश

मृतक कोटा के दादाबाड़ी इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था और शराब की दुकान पर सेल्समैन था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम करवाकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि भंवर सिंह ने शराब में नशीला पदार्थ खुद मिलाया था या किसी ने दिया था। पोस्टमॉर्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट होंगे। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।