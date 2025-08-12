Rajasthan: महिला मित्र से मिलने होटल गए युवक की संदिग्ध हालात में मौत, रात को शराब पीकर सोया, सुबह मिली लाश

Kota Youth Death Under Suspicious Circumstances: कोटा के नांता थाना क्षेत्र स्थित में बूंदी रोड पर एक होटल में महिला मित्र के साथ ठहरे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रविवार रात करीब 8.30 बजे भंवर सिंह (29) अपनी महिला मित्र के साथ होटल में आया था।
नांता थाना प्रभारी नवल किशोर ने बताया कि महिला मित्र के बयान के अनुसार रात में भंवर सिंह ने शराब पी थी और नशीला पदार्थ भी मिलाया था। सोमवार सुबह जब महिला मित्र ने उसे उठाने की कोशिश की तो वह नहीं उठा।
घबराकर उसने होटल स्टाफ को जानकारी दी, जिसके बाद तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक कोटा के दादाबाड़ी इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था और शराब की दुकान पर सेल्समैन था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम करवाकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि भंवर सिंह ने शराब में नशीला पदार्थ खुद मिलाया था या किसी ने दिया था। पोस्टमॉर्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट होंगे। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।