अब प्रेम विवाह करने वालों की हिफाजत करेगी राजस्थान पुलिस, एक मैसेज पर कपल्स के साथ खड़ी होगी खाकी, इन नम्बरों पर मिलेगी मदद

विनीत सिंह @ कोटा. जोडिय़ां भले ही स्वर्ग में बनती हों, लेकिन जमीन पर उनकी सलामती का सवाल खड़ा हो जाता है। (Love Marriage ) इसका जवाब बनकर आई है राजस्थान पुलिस ( Rajasthan Police ) की 'लव मैरिज हैल्पलाइन। ( love marriage Help Line ) इसके जरिए राजधानी से लेकर थाना स्तर तक पुलिस अंतरजातीय और भिन्न धर्मों के बीच विवाह करने वाले युगलों की हिफाजत ही नहीं, उनकी सामाजिक स्वीकार्यता का भी बीड़ा उठा रही है। मदद के लिए विवाहित युगल को सिर्फ एक मैसेज ( Love Marriage Help Line ) करना होगा और पुलिस जाप्ता उसके साथ खड़ा हो जाएगा। (Police protected of Love Marriage Couples )

भिन्न-भिन्न धर्मों और अलग-अलग जातियों ही नहीं अक्सर कर एक ही जाति में प्रेम विवाह करने वाले युगल को भी सामाजिक और पारिवारिक प्रताडऩा का सामना करना पड़ता है। ( police protection ) इसके चलते उनकी सुरक्षा और सामाजिक स्वीकार्यता खतरे में पड़ जाती है। देशभर में तमाम हाईप्रोफाइल मामलों की गूंज के बाद राजस्थान पुलिस ने इस तरह के विवाहों को बचाने के लिए युगलों की मदद का जिम्मा उठाया है। ( Police protected of Love Marriage Couples )

समझाइश, पाबंद और फिर कार्रवाई

इस तरह के विवाह करने पर युगलों को सबसे पहला विरोध परिवार और रिश्तेदारों का झेलना पड़ता है। कई मर्तबा समाज भी उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है, ( Interracial Love Marriage ) लेकिन शादी के बाद इन लोगों को रहना तो समाज और परिवार के बीच ही होता है इसीलिए पुलिस पहला कदम समझाइश का उठाती है। दुहन बताती हैं कि सीएलजी सदस्यों और समाज के प्रबुद्ध लोगों को साथ लेकर सबसे पहले दोनों परिवारों के बीच समझाइश कराई जाती है। यदि कोई और इस विवाह का विरोध कर रहा होता है तो उससे भी विवाह को स्वीकार्य करने के लिए समझाने का प्रयास करते हैं। बावजूद इसके बात नहीं बनती तो विरोध करने वालों को पाबंद किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी विवाहित युगलों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने के साथ ही विवाहितों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है।

मदद वाले नंबर

नोडल अधिकारी पद एवं नाम व्हाट्सएप हेल्पलाइन

राज्य स्तरीय आईपीएस लवली कटियार 8764871150

कोटा सिटी आईपीएस डॉ. अमृता दुहन 9468800005

कोटा ग्रामीण सीआई अंजना 9530443888

बूंदी जिला उप निरीक्षक कौशल्या 8764862310

बांरा जिला सीआई यशोराज 9887185968

झालावाड़ जिला उप निरीक्षक नरगिस 7688977000

एक मैसेज और 'खाकी साथ

कोटा सिटी पुलिस की नोडल अधिकारी आईपीएस अमृता दुहन बताती हैं कि ऐसी जोडिय़ों की सलामती के लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रदेशभर में व्हाट्सएप हैल्पलाइन की शुरुआत की है। राज्य स्तर से लेकर जिला और थाना स्तर तक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को इस हैल्पलाइन का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इनके नाम से एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। इनमें से किसी भी नंबर पर कभी भी कोई विवाहित युगल अपनी समस्या और शिकायत बता सकता है। मैसेज मिलते ही संबंधित नोडल अधिकारी उसे रजिस्टर में इंद्राज करता है और पुलिस कंट्रोल रूम ( Police control room ) की मदद से पीडि़त या मदद मांग रहे युगल का पता लगा उससे सीधा संवाद स्थापित करते हैं। यदि विवाहित युगल फोन पर जानकारी देने में असमर्थ जान पड़ता है तो संबंधित थाने की नोडल अधिकारी पुलिस जाप्ते के साथ उसके घर या बताई गई जगह पहुंच कर मदद मुहैया कराती हैं।