Rajasthan: आखिर कहां गायब हो गया 450 लोगों की आबादी और 80 घरों वाला राजस्थान का ये गांव?

यह मामला ऊर्जा मंत्री के संज्ञान में भी आ गया है। कहने को यह गांव पहले से ही दो हिस्सों में बंटा था। इसमें आधा मूंडला ग्राम पंचायत (सुल्तानपुर पंचायत समिति) और आधा ताथेड़ ग्राम पंचायत (लाडपुरा पंचायत समिति) में था। हाल ही में पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन की सूची में मारवाड़ा चौकी का कहीं नाम नहीं है। जबकि मूंडला और ताथेड़ दोनों पंचायतों में फेरबदल हुआ। कई गांव जोड़े-हटाए गए पर इस गांव का कहीं उल्लेख तक नहीं। इससे ग्रामीणों में यह सवाल गंभीर है कि हम अस्तित्व में हैं भी या नहीं।