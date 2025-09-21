Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Roadways: कोटा में सवारियों से भरी रोडवेज बस में लगी भीषण आग, मच गई अफरा-तफरी

Roadways Bus Fire Accident: राजस्थान के कोटा जिले में सवारियों से भरी रोडवेज बस में आग लगने से हड़कंप मच गया।

कोटा

Anil Prajapat

Sep 21, 2025

Roadways-Bus-Fire-1
Play video
राजस्थान रोडवेज बस में लगी आग। फोटो: पत्रिका

कोटा। राजस्थान के कोटा जिले में सवारियों से भरी रोडवेज बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना रविवार सुबह 10.50 बजे की है। जब अजमेर से आ रही बस के कोटा में प्रवेश करने से पहले भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि कोई जन​हानि नहीं हुई है। लेकिन, रोडवेज बस जलकर पूरी तरह खाक हो गई।

जानकारी के मुताबिक सवारियों से भरी राजस्थान रोडवेज की बस अजमेर से कोटा आ रही थी। तभी कोटा-बूंदी रोड पर स्थित टाउनशिप के पास चलती बस में अचानक आग लग गई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया।

सवारियों में मच गया हड़कंप

बस के गियर में अचानक धुंआ उठता देख सवारियों में हड़कंप मच गया। तभी चालक रहीस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को रोक दिया और सभी सवारियों को नीचे उतारा। इसके बाद चालक और परिचालक ने आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन, आग पर काबू नहीं पाया जा सका।

धूं-धूंकर जलने लगी रोडवेज बस।

आधे घंटे देरी से आई दमकल

कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दमकलें मौके के लिए रवाना की गई। लेकिन, दमकल की गाड़ी आधा घंटे देरी से मौके पर पहुंची। जब तक बस पूरी तरह जल चुकी है।

पुलिस ने संभाली व्यवस्था

किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस ने व्यवस्था संभाली। पुलिस ने तुरंत एक तरफ वाहनों का प्रवेश रोक दिया। क्योंकि बस में अगर धमाका होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस में आग के चलते लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं, सड़क मार्ग पर भी जाम के हालात बन गए। हालांकि, आग बुझने के बाद पुलिस ने यातायात सुचारू करवाया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।

