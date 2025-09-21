Rajasthan Roadways: कोटा में सवारियों से भरी रोडवेज बस में लगी भीषण आग, मच गई अफरा-तफरी

किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस ने व्यवस्था संभाली। पुलिस ने तुरंत एक तरफ वाहनों का प्रवेश रोक दिया। क्योंकि बस में अगर धमाका होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस में आग के चलते लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं, सड़क मार्ग पर भी जाम के हालात बन गए। हालांकि, आग बुझने के बाद पुलिस ने यातायात सुचारू करवाया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।