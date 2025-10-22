मथुरा-पलवल रेलखंड पर पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे तो राजस्थान से जाने वाली ये ट्रेनें हुई रद्द, देखें लिस्ट

Photo: Patirka
Indian Railway: उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल पर मथुरा-पलवल रेलखंड के वृंदावन रोड और अझई स्टेशनों के बीच मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। ऐसे में रेलवे की ओर से कई ट्रेनों को अलग मार्ग से संचालित किया जा रहा है तो कई ट्रेनों को रद्द किया गया है।
दीपावली के बाद ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने से बड़ी संख्या में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों का संचालन वैकल्पिक मार्गों से किया जा रहा है।
