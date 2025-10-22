Patrika LogoSwitch to English

कोटा

मथुरा-पलवल रेलखंड पर पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे तो राजस्थान से जाने वाली ये ट्रेनें हुई रद्द, देखें लिस्ट

कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों का संचालन वैकल्पिक मार्गों से किया जा रहा है।

less than 1 minute read

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 22, 2025

Train

Photo: Patirka

Indian Railway: उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल पर मथुरा-पलवल रेलखंड के वृंदावन रोड और अझई स्टेशनों के बीच मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। ऐसे में रेलवे की ओर से कई ट्रेनों को अलग मार्ग से संचालित किया जा रहा है तो कई ट्रेनों को रद्द किया गया है।

दीपावली के बाद ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने से बड़ी संख्या में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों का संचालन वैकल्पिक मार्गों से किया जा रहा है।

ये ट्रेन हुई रद्द -


  1. गाड़ी संख्या 20452 व 20451 नई दिल्ली-सोगरिया-नई दिल्ली एक्सप्रेस 22 अक्टूबर को रद्द कर दी गई है।

    ये ट्रेन आंशिक रद्द -


    1. गाड़ी संख्या 12402 देहरादून-कोटा एक्सप्रेस 21 अक्टूबर को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर ही रद्द कर दी गई है।

    इन ट्रेनों का बदला मार्ग -


    1. 12472 माता वैष्णो देवी कटरा-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस-वाया रेवाड़ी-अलवर–मथुरा।




    2. 20156 नई दिल्ली-डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस-वाया रेवाड़ी-अलवर–मथुरा।




    3. 12416 नई दिल्ली-इंदौर एक्सप्रेस-वाया रेवाड़ी-अलवर-मथुरा।




    4. 22210 हजरत निजामुद्दीन-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस-वाया नई दिल्ली-दिल्ली-छाता-मितावली-आगरा/बयाना।




    5. 01494 हजरत निजामुद्दीन-पुणे एक्सप्रेस वाया नई दिल्ली-दिल्ली-छाता-मितावली-आगरा/बयाना।




    6. 20155 डॉ.अंबेडकर नगर-नई दिल्ली एक्सप्रेस-वाया बयाना-आगरा फोर्ट-मितावली-छाता।




    7. 12415 इंदौर-नई दिल्ली एक्सप्रेस-वाया सवाई माधोपुर-जयपुर-रेवाड़ी।




    8. 12475 हापा-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा एक्सप्रेस- वाया सवाई माधोपुर-जयपुर-रेवाड़ी।




    9. 12432 हजरत निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस-वाया निजामुद्दीन-रेवाड़ी-जयपुर-सवाई माधोपुर।




    10. 12909 बांद्रा टर्मिनस-निजामुद्दीन एक्सप्रेस-वाया रतलाम-चित्तौड़गढ़-अजमेर-फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी-दिल्ली।




    11. 12903 मुंबई सेंट्रल-अमृतसर एक्सप्रेस-वाया रतलाम-चित्तौड़गढ़-अजमेर-फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी-दिल्ली।




    12. 12449 मडगांव-चंडीगढ़ एक्सप्रेस-वाया रतलाम-चित्तौड़गढ़-अजमेर-फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी-दिल्ली।




    13. 01483 पुणे-निजामुद्दीन एक्सप्रेस-वाया रतलाम-चित्तौड़गढ़-अजमेर-फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी-दिल्ली।




    14. 12904 अमृतसर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस-वाया गाजियाबाद-नई दिल्ली-रेवाड़ी-अलवर-मथुरा।

