राजस्थान में 72 घंटे बाद फिर बरसेगा मानसून, मौसम विभाग ने अचानक जारी कर दिए एक साथ 3 अलर्ट, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Monsoon 2025: राजस्थान में फिर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो गई है। कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। कोटा में भी सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने एक साथ 3 अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में अगले 72 घंटे के लिए मेघगर्जन, वज्रपात और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में तीनों अलर्ट को ऑरेंज और येलो अलर्ट में भी बांटा है। जिसमें आज 24 घंटे के लिए यानी 1 सितंबर को अलवर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ में अतिभारी बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है।
वहीं बारां, बूंदी, जयपुर, झालावाड़, कोटा, सीकर, चूरू, डीडवाडा-कुचामन और नागौर में भी ट्रिपल अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है। जिसके साथ ही बाकी बचे हुए जिलों जालोर, उदयपुर, टोंक, सिरोही, सवाईमाधोपुर, सलूंबर, राजसमंद, प्रतापगढ़, करौली, डूंगरपुर, धौलपुर, डीग, दौसा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर, ब्यावर, बांसवाड़ा और अजमेर में डबल अलर्ट जारी करते हुए सिर्फ मेघगर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।
वहीं अगले 48 से 72 घंटे के लिए यानी 2 और 3 सितंबर के लिए बारां, भरतपुर, बूंदी, डीग, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर में 3-3 (भारी बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात) अलर्ट और अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, राजसमंद, सीकर, टोंक में डबल (मेघगर्जन और वज्रपात) अलर्ट जारी किया है।