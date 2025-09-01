राजस्थान में 72 घंटे बाद फिर बरसेगा मानसून, मौसम विभाग ने अचानक जारी कर दिए एक साथ 3 अलर्ट, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Monsoon 2025: राजस्थान में फिर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो गई है। कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। कोटा में भी सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने एक साथ 3 अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में अगले 72 घंटे के लिए मेघगर्जन, वज्रपात और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में तीनों अलर्ट को ऑरेंज और येलो अलर्ट में भी बांटा है। जिसमें आज 24 घंटे के लिए यानी 1 सितंबर को अलवर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ में अतिभारी बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है।