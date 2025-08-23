Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Monsoon: राजस्थान के इस जिले में बाढ़ जैसे हालात, स्कूलों में अवकाश, यूनिवर्सिटी एग्जाम स्थगित, 100+ कॉलोनियों में जलभराव, चेतावनी जारी

IMD Alert: जिला प्रशासन की टीम दिनभर क्षेत्र में घूमकर लोगों को सुरक्षित पहुंचाती रही। मौसम विभाग ने भी जिले में अलर्ट जारी किया हुआ है।

कोटा

Akshita Deora

Aug 23, 2025

Play video
कोटा बारिश फोटो: पत्रिका

Rajasthan Weather Update: कोटा शहर में गुरुवार देर रात से चला भारी बारिश का दौर शुक्रवार दिनभर चलता रहा। भारी बारिश के कारण शहर की 100 से अधिक कॉलोनियों में पानी भर गया। इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। लोग दिनभर घरों में कैद होकर रह गए। एसडीआरएफ व नगर निगम की रेस्क्यू टीमों ने कई लोगों को सुरक्षित निकाला। रायपुरा नाला उफान पर आने से देवली अरब रोड की कई कॉलोनियों में चार-पांच फीट पानी भर गया। कौटिल्य नगर व अन्य क्षेत्र में नावों से रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित निकाला। जिला प्रशासन की टीम दिनभर क्षेत्र में घूमकर लोगों को सुरक्षित पहुंचाती रही। मौसम विभाग ने भी जिले में अलर्ट जारी किया हुआ है।

कोटा बैराज के 3 गेट खोलकर 36 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लगातार बारिश के चलते शहर की दर्जनों कॉलोनियाें में जल भराव हो गया। स्टेशन हाट रोड, बजरंग नगर, त्रिवेणी आवास, गोपाल विहार, डीसीएम, सूरसागर, अनंतपुरा, बोरखेड़ा की प्रताप नगर, कृष्णा विहार, कौटिल्य नगर समेत कई क्षेत्रों में पानी भर गया। स्टेशन क्षेत्र की दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ा।

image

कपड़ा व्यापारी पीके आहूजा ने बताया कि सब्जीमंडी के पास नाला जाम होने से दुकानों में पानी घुस गया। स्वयं व मजदूर लगाकर बाल्टियों से पानी बाहर निकाला। स्कूल और कॉलेजों के मुख्य मार्ग डूब गए, लेकिन कई कॉलेजों के छात्रों को बारिश के बीच परीक्षा देने जाना पड़ा। दिनभर बारिश होने से महिलाएं, बुजुर्ग व बच्चे घरों में कैद होकर रह गए। इधर, डीसीएम 80 फीट से पुलिस लाइंस मार्ग, गोपाल विहार, प्रेम नगर, स्टेशन क्षेत्र, डडवाड़ा और बोरखेड़ा नर्सरी के पास का नाला उफान पर रहा। सड़कों पर पानी का दरिया बहता दिखाई दिया।

जेके लोन अस्पताल के पास पेड़ गिरा

बारिश के बीच तेज हवा भी चली। इसके चलते नयापुरा स्थित जेके लोन अस्पताल के पास पेड़ गिरने से अफरा-तफरी मच गई, हालांकि बड़ा हादसा टल गया।

पांच इंच से ज्यादा बारिश

कोटा शहर में बीते 24 घंटे में 127.1 एमएम यानी पांच इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जबकि शुक्रवार सुबह 8.30 से शाम 5.30 बजे तक 40.4 एमएम बारिश दर्ज की गई।

स्कूलों में शनिवार का अवकाश घोषित

भारी बारिश को देखते हुए संस्था प्रधानों ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। अभिभावकों को इस संबंध में मैसेज भी भेजे गए। साथ ही, जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने 23 अगस्त को जिलेभर के स्कूलों में अवकाश घोषित किया है।

कोटा विश्वविद्यालय ने भी परीक्षाएं स्थगित की

भारी बारिश के चलते कोटा विश्वविद्यालय ने शनिवार को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दीं। परीक्षा नियंत्रक प्रवीण भार्गव की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि इन परीक्षाओं की नई तिथि जारी की जाएगी। छात्रों से अपील की गई है कि वे संशोधित कार्यक्रम की जानकारी वेबसाइट पर देखते रहें।

राहत एवं बचाव कार्यों के लिए पहुंची सेना की टीम

कोटा जिले में दो दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन गई। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जिला कलक्टर पीयूष समारिया के अनुरोध पर लेफ्टिनेंट आदित्य पचौरी के नेतृत्व में मिलिट्री स्टेशन कोटा की गांडीव डिवीजन की इन्फेंट्री रेजिमेंट के लगभग 80 सैनिक लाइफ बोट एवं अन्य उपकरणों के साथ दीगोद तहसील के निमोदा गांव पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

कोटा इन्फेंट्री ब्रिगेड के तत्वावधान में इस दल को बढ़ते जल स्तर से प्रभावित ग्रामीणों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए भेजा गया। त्वरित बचाव अभियान के तहत सेना के जवानों ने उन क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकलने का कार्य शुरू किया, जहां जल स्तर निरंतर बढ़ रहा था। जिला कलक्टर समारिया और ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर भी निमोदाहरिजी पहुंचे। सेना, एनडीआरफ व एसडीआरफ टीमें नुकसान का आकलन करने और प्रभावित क्षेत्रों में सभी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं।

