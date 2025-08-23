Monsoon: राजस्थान के इस जिले में बाढ़ जैसे हालात, स्कूलों में अवकाश, यूनिवर्सिटी एग्जाम स्थगित, 100+ कॉलोनियों में जलभराव, चेतावनी जारी

Rajasthan Weather Update: कोटा शहर में गुरुवार देर रात से चला भारी बारिश का दौर शुक्रवार दिनभर चलता रहा। भारी बारिश के कारण शहर की 100 से अधिक कॉलोनियों में पानी भर गया। इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। लोग दिनभर घरों में कैद होकर रह गए। एसडीआरएफ व नगर निगम की रेस्क्यू टीमों ने कई लोगों को सुरक्षित निकाला। रायपुरा नाला उफान पर आने से देवली अरब रोड की कई कॉलोनियों में चार-पांच फीट पानी भर गया। कौटिल्य नगर व अन्य क्षेत्र में नावों से रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित निकाला। जिला प्रशासन की टीम दिनभर क्षेत्र में घूमकर लोगों को सुरक्षित पहुंचाती रही। मौसम विभाग ने भी जिले में अलर्ट जारी किया हुआ है।