Monsoon Rain: शुरू होने वाली है भारी बारिश, IMD ने 28 जिलों के लिए दे दिया यलो अलर्ट, जानें अगले 2-4 दिन राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

Rajasthan Weather Update: हाड़ौती अंचल में बुधवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। कोटा में दिनभर मौसम साफ रहा। शाम को बादल छाए और बूंदाबांदी हुई। कोटा का अधिकतम तापमान 2 डिग्री गिरकर 32.5 व न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की रफ्तार 4 किमी प्रति घंटे की रही। बारां, बूंदी व झालावाड़ जिलों में भी बादल छाए रहे, लेकिन बरसे नहीं। गर्मी व उमस बरकरार है। बारां में अधिकतम तापमान एक डिग्री गिरकर 33 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान भी एक डिग्री गिरावट के साथ 28 डिग्री सेल्सियस रहा।