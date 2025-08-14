Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Monsoon Rain: शुरू होने वाली है भारी बारिश, IMD ने 28 जिलों के लिए दे दिया यलो अलर्ट, जानें अगले 2-4 दिन राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

Heavy Rain Alert: अगले 2-4 दिन कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। 15 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में और 16 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी।

कोटा

Akshita Deora

Aug 14, 2025

फोटो- पत्रिका

Rajasthan Weather Update: हाड़ौती अंचल में बुधवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। कोटा में दिनभर मौसम साफ रहा। शाम को बादल छाए और बूंदाबांदी हुई। कोटा का अधिकतम तापमान 2 डिग्री गिरकर 32.5 व न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की रफ्तार 4 किमी प्रति घंटे की रही। बारां, बूंदी व झालावाड़ जिलों में भी बादल छाए रहे, लेकिन बरसे नहीं। गर्मी व उमस बरकरार है। बारां में अधिकतम तापमान एक डिग्री गिरकर 33 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान भी एक डिग्री गिरावट के साथ 28 डिग्री सेल्सियस रहा।

अगले 2-4 दिन ऐसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होंगी, जिससे अगले 2-4 दिन कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। 15 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में और 16 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 अगस्त को और कोटा व उदयपुर संभाग में 16 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं।

Heavy Rain Rajasthan

आज से मानसून सक्रिय, 28 जिलों में यलो अलर्ट

राजस्थान में मानसून के गुरुवार से फिर एक्टिव होने की संभावना है। मौसम केन्द्र जयपुर ने 14 से 16 अगस्त तक भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के 28 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम केन्द्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम और पूर्वी हवाओं के एक्टिव होने से प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। संभावना है कि 15 अगस्त के बाद मानसून ट्रफ नॉर्थ से शिफ्ट होकर अपनी सामान्य स्थिति पर आ सकती है। इधर, प्रदेश में बुधवार रात से ही मौसम में बदलाव देखने को आया। कई जिलो में हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया।

Updated on:

14 Aug 2025 12:21 pm

Published on:

14 Aug 2025 11:51 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Monsoon Rain: शुरू होने वाली है भारी बारिश, IMD ने 28 जिलों के लिए दे दिया यलो अलर्ट, जानें अगले 2-4 दिन राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

