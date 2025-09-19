MBBS-BDS Counseling Round-2: पहले परिणाम रोका, फिर कहा ‘कोई बदलाव नहीं’, दिनभर असमंजस में रहे छात्र

इसके कुछ घंटों बाद ही रात को एमसीसी ने पूर्व में जारी किए गए आदेश को निरस्त करते हुए नया आदेश जारी कर दिया। जिसमें बिना किसी स्पष्टीकरण के पहले जारी किए गए सीट आवंटन के फाइनल परिणाम को ही दुरुस्त घोषित कर दिया और रिपोर्टिंग तथा जॉइनिंग की प्रक्रिया को भी प्रारंभ करने के निर्देश दिए। एमसीसी, नई दिल्ली की अधिकारिक वेबसाइट पर यह दोनों नोटिफिकेशन गुरुवार को पांच घंटों के अंतराल में जारी किए गए।