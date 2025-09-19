Patrika LogoSwitch to English

कोटा

MBBS-BDS Counseling Round-2: पहले परिणाम रोका, फिर कहा ‘कोई बदलाव नहीं’, दिनभर असमंजस में रहे छात्र

Kota News: बिना किसी स्पष्टीकरण के पहले जारी किए गए सीट आवंटन के फाइनल परिणाम को ही दुरुस्त घोषित कर दिया और रिपोर्टिंग तथा जॉइनिंग की प्रक्रिया को भी प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

कोटा

Akshita Deora

Sep 19, 2025

AI जनरेटेड तस्वीर

Medical Counseling Committee: नीट ऑल इंडिया 15% कोटा एमबीबीएस-बीडीएस काउंसलिंग राउंड-2 से अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति रही। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) नई दिल्ली की ओर से पहले रिक्त सीटों की संख्या में बड़ी चूक के चलते सीट आवंटन के फाइनल परिणाम को हटाया गया तथा रिपोर्टिंग तथा जॉइनिंग की गुरुवार से प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। साथ ही शीघ्र ही सीट आवंटन के संशोधित परिणाम जारी करने की घोषणा की गई।

इसके कुछ घंटों बाद ही रात को एमसीसी ने पूर्व में जारी किए गए आदेश को निरस्त करते हुए नया आदेश जारी कर दिया। जिसमें बिना किसी स्पष्टीकरण के पहले जारी किए गए सीट आवंटन के फाइनल परिणाम को ही दुरुस्त घोषित कर दिया और रिपोर्टिंग तथा जॉइनिंग की प्रक्रिया को भी प्रारंभ करने के निर्देश दिए। एमसीसी, नई दिल्ली की अधिकारिक वेबसाइट पर यह दोनों नोटिफिकेशन गुरुवार को पांच घंटों के अंतराल में जारी किए गए।

एमसीसी: दिनभर ऐसे चला घटनाक्रम

सुबह 11:40 बजे : राउंड-2 का फाइनल सीट अलॉटमेंट परिणाम जारी

शाम 4:30 बजे : संशोधित होगा परिणाम, रिपोर्टिंग व जॉइनिंग प्रक्रिया की स्थगित

रात 9:30 बजे: सुबह जारी सीट आवंटन परिणाम को बताया सही, रिपोर्टिंग प्रक्रिया पुन: जारी

अजीब दास्तां: पहले दोगुनी, फिर दुरुस्त हुई सीटें

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एमसीसी ने पहले अधिकारिक सूचना में बताया कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने रिक्त एमबीबीएस/बीडीएस सीटों की वास्तविक संख्या से दोगनी संख्या एमसीसी, नई दिल्ली को रिपोर्ट कर दी थी। इसलिए सीट आवंटन के फाइनल परिणाम में संशोधन किया जाएगा।

रिपोर्टिंग एवं जॉइनिंग प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। यह प्रक्रिया गुरुवार से प्रारंभ होने वाली थी। बड़ी बात यह है कि कुछ ही घंटों में ऐसा क्या हुआ कि सारी खामियां स्वत: ही दुरुस्त हो गई? पूर्व में जारी किए गए आदेश को निरस्त कर दिया गया और फिर से रिपोर्टिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। इस घटनाक्रम ने एमसीसी की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।

Hindi News / Rajasthan / Kota / MBBS-BDS Counseling Round-2: पहले परिणाम रोका, फिर कहा 'कोई बदलाव नहीं', दिनभर असमंजस में रहे छात्र

