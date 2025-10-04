NEET UG 2025 : चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि अगली सूचना तक बढ़ी, 138 नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने नीट यूजी की मेडिकल काउंसलिंग प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत बताते हुए कहा कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी व नेशनल मेडिकल कमीशन को जोसा काउंसलिंग की प्रक्रिया से सीख लेनी चाहिए। जोसा में सभी राउंड्स निर्धारित समय पर पूरे होते हैं। प्रत्येक चरण के बाद सभी संस्थानों की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक सार्वजनिक की जाती है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होती है। एमसीसी व एनएमसी की कार्यप्रणाली में समन्वय की कमी है। रिक्त सीटों की जानकारी समय पर नहीं मिलती और कई संस्थान जानबूझकर या प्रशासनिक कारणों से सीटें देर से रिपोर्ट करते हैं। इससे न केवल केंद्रीय काउंसलिंग बल्कि स्टेट काउंसलिंग भी प्रभावित होती है और पूरे देश का मेडिकल शिक्षा सत्र लेट हो जाता है।