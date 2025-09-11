Kota: 3 घंटे में छीन गया नई जिंदगी का ‘तोहफा’, करंट लगने से रुकी 10 साल की बच्ची की सांसें CPR से लौटी, फिर ऐसे हो गई मौत

10 Year Girl Died Due To Electric Shock: सिर्फ 3 घंटे में जिंदगी ने करवट ली और नई जिंदगी का 'तोहफा' एक बार फिर मौत के साए में खो गया। दरअसल कोटा के डीसीएम प्रेमनगर सैकंड इलाके में बुधवार को बालिका मोनिका वैष्णव (10) की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। वह दुकान की सफाई कर रही थी, तभी पंखे का तार छूने से उसे करंट लग गया। वह अचेत हो गई और उसकी सांसें रुक गईं।