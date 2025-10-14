Patrika LogoSwitch to English

कोटा

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: बेटियों की शादी पर राजस्थान सरकार देगी ₹51,000 तक की राशि, जानें पूरी प्रक्रिया

राजस्थान सरकार ने बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद ऐसे परिवारों की मदद करना है जो गरीब हैं या जिनके पास शादी के खर्च के लिए पैसे नहीं हैं।

कोटा

Akshita Deora

Oct 14, 2025

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत कन्याओं के विवाह पर सहायता राशि प्रदान की जा रही है। शहर चलो अभियान एवं शहरी सेवा शिविर 2025 में विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत अनाथ बच्चियों, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय एवं आस्था कार्डधारी परिवार की बच्चियों, विधवा महिलाओं की बच्चियों, पालनहार योजना का लाभ प्राप्त करने वाली बच्चियों, उत्कृष्ट महिला खिलाड़ियों को विवाह पर कन्या की शैक्षणिक योग्यता अनुसार सहायता राशि 21 हजार व 51 हजार रुपए प्रदान की जा रही है।

योजनान्तर्गत लाभार्थी निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन ऑनलाइन ई-मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31 हजार रुपए अनुदान राशि तथा 10वीं पास कन्या पर 10 हजार रुपए एवं स्नातक पास कन्या पर 20 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देय होगी।

उन्होंने बताया कि शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं, पालनहार योजना में लाभांवित कन्याओं एवं स्वयं महिला खिलाड़ी के विवाह पर 21 हजार रुपए अनुदान राशि तथा 10वीं पास कन्या पर 10 हजार रुपए एवं स्नातक पास कन्या पर 20 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देय होगी।

