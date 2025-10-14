मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: बेटियों की शादी पर राजस्थान सरकार देगी ₹51,000 तक की राशि, जानें पूरी प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत कन्याओं के विवाह पर सहायता राशि प्रदान की जा रही है। शहर चलो अभियान एवं शहरी सेवा शिविर 2025 में विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत अनाथ बच्चियों, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय एवं आस्था कार्डधारी परिवार की बच्चियों, विधवा महिलाओं की बच्चियों, पालनहार योजना का लाभ प्राप्त करने वाली बच्चियों, उत्कृष्ट महिला खिलाड़ियों को विवाह पर कन्या की शैक्षणिक योग्यता अनुसार सहायता राशि 21 हजार व 51 हजार रुपए प्रदान की जा रही है।