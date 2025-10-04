VIDEO: कोटा में ग्रामीण सेवा शिविर में खाली पड़ी कुर्सियां, भड़के मदन दिलावर; SDM को कॉल कर लगाई फटकार

शिविर का निर्धारित समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक था, लेकिन जब मंत्री सुबह 10:15 बजे शिविर स्थल पर पहुंचे तो वहां का दृश्य निराशाजनक था। टेंट तो लगा हुआ था, लेकिन कुर्सियां खाली पड़ी थीं और अधिकतर कर्मचारी नदारद थे। 18 विभागों के कर्मचारियों को शिविर में उपस्थित रहना था, लेकिन केवल 3-4 विभागों के कर्मचारी ही मौके पर मौजूद मिले। यह देखकर मंत्री ने तुरंत कार्रवाई शुरू की।