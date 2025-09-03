Kota Rain: मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नवनेरा बैराज के खोले 7 गेट, मार्केट-बस्तियों और मंदिरों में भरा पानी

कोटा के कनवास क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से जारी मूसलधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। मंगलवार रात शुरू हुई तेज बारिश का सिलसिला बुधवार सुबह तक जारी रहा। इससे न केवल निचले इलाके जलमग्न हो गए बल्कि कई मकानों और दुकानों में पानी घुसने से भारी नुकसान भी हुआ।