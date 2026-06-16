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Rahul Gandhi: पॉप सिंगर लश्करी के कॉन्सर्ट से होगी राहुल गांधी के कार्यक्रम की शुरुआत, रंगमंच तैयार

Rahul Gandhi Kota Visit: राहुल गांधी के कोटा दौरे को लेकर दशहरा मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम की शुरुआत म्यूजिक कॉन्सर्ट से होगी, जिसमें पॉप सिंगर लश्करी और कर्मा प्रस्तुति देंगे। राहुल गांधी अब ट्रेन की जगह चार्टर विमान से कोटा पहुंचेंगे। श्रीराम रंगमच पर छात्र-युवाओं से संवाद कर परीक्षा सुधार के चार मुद्दे उठाएंगे।

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कोटा

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Kamal Mishra

Jun 16, 2026

Rahul Gandhi kota

Kota: राहुल गांधी के कोटा आगमन के तहत श्रीराम रंगमंच पर चल रही तैयारियां।

कोटा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को चार्टर विमान से कोटा पहुंचेंगे और नीट, पेपर लीक तथा भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर छात्र-युवाओं से संवाद करेंगे। पहले उनका ट्रेन से कोटा आने का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव कर चार्टर विमान से आने का निर्णय लिया गया। राहुल दोपहर करीब 2.40 बजे कोटा पहुंचेंगे। यहां से एक होटल पहुंचेंगे। शाम 5.30 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे। रात 9. 30 बजे तक छात्रों से संवाद करेंगे। इसके बाद रात की ट्रेन से ही दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।

दशहरा मैदान स्थित श्रीराम रंगमंच से राहुल गांधी छात्र-युवाओं की समस्याओं को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे। म्यूजिक कॉन्सर्ट के बाद वे विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और परीक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़े चार प्रमुख मुद्दे उठाएंगे। इनमें नीट परीक्षा का विकेंद्रीकरण, परीक्षा शुल्क समाप्त करना, पेपर लीक गिरोहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई तथा परीक्षा प्रक्रिया में जवाबदेही तय करना शामिल है।

कोटा का चढ़ा सियासी पारा, कांग्रेस-भाजपा नेताओं का जमावड़ा

राहुल गांधी के दौरे से पहले मंगलवार को कोटा की राजनीति गरमा गई। कांग्रेस और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं का शहर में जमावड़ा रहा और दोनों दलों के बीच दिनभर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शाम को कोटा पहुंच गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार के दबाव में राहुल गांधी के स्वागत के लिए लगाए गए बैनर-पोस्टर हटवा रहा है। इसे लेकर कुछ स्थानों पर कहासुनी की भी सूचना है।

म्यूजिक कॉन्सर्ट से कार्यक्रम की होगी शुरुआत

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम की शुरुआत म्यूजिक कॉन्सर्ट से होगी, जिसमें पॉप सिंगर लश्करी और कर्मा प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम शाम 5.30 बजे से रात 9.30 बजे तक चलेगा। डोटासरा ने कहा कि विपक्षी नेताओं के कार्यक्रम प्रभावित होने की आशंका और ट्रेन के लेट कराने की आशंका को देखते हुए राहुल गांधी के यात्रा कार्यक्रम में बदलाव करते हुए चार्टर विमान को शामिल किया गया है।

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बच्चों को भविष्य प्यारा है, कांग्रेस का सर्कस नहीं : नागर

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत जी, आप डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन जरा कॉमन सेंस लगाइए। नीट परीक्षा में सिर्फ पांच दिन बचे हैं। कोटा में बच्चे अपना करियर बनाने आते हैं और दिन-रात एक करके पढ़ाई करते हैं। वे आखिरी वक्त में अपनी किताबें छोड़कर राहुल गांधी का राजनीतिक प्रवचन सुनने क्यों जाएंगे? इसमें किसी को धमकाने की जरूरत नहीं है। यह बच्चों का सीधा फैसला है कि उन्हें अपना भविष्य प्यारा है, कांग्रेस का सर्कस नहीं।

उन्होंने कहा कि जब बच्चे पढ़ाई को चुन रहे हैं, तो लोकतंत्र खतरे में कैसे आ गया? यह 'भय का माहौल' और 'धमकी' जैसी मनगढ़ंत कहानियां सिर्फ राजस्थान कांग्रेस की डूबती नैया और अपनी नाकामी को छुपाने का एक घटिया प्रयास है। असल डर तो कांग्रेस नेताओं के दिमाग में है कि वे राहुल गांधी के सामने इस 'फ्लॉप शो' की सफाई कैसे देंगे।

राहुल गांधी 17 जून को आएंगे कोटा, नीट छात्रों के मन की सुनेंगे बात, 3 घंटे चलेगा कार्यक्रम

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Published on:

16 Jun 2026 11:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rahul Gandhi: पॉप सिंगर लश्करी के कॉन्सर्ट से होगी राहुल गांधी के कार्यक्रम की शुरुआत, रंगमंच तैयार

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