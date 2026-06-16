Rahul Gandhi: पॉप सिंगर लश्करी के कॉन्सर्ट से होगी राहुल गांधी के कार्यक्रम की शुरुआत, रंगमंच तैयार

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत जी, आप डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन जरा कॉमन सेंस लगाइए। नीट परीक्षा में सिर्फ पांच दिन बचे हैं। कोटा में बच्चे अपना करियर बनाने आते हैं और दिन-रात एक करके पढ़ाई करते हैं। वे आखिरी वक्त में अपनी किताबें छोड़कर राहुल गांधी का राजनीतिक प्रवचन सुनने क्यों जाएंगे? इसमें किसी को धमकाने की जरूरत नहीं है। यह बच्चों का सीधा फैसला है कि उन्हें अपना भविष्य प्यारा है, कांग्रेस का सर्कस नहीं।