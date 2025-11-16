Kota Crime: निवेशकों को हाई माइक्रो इनकम स्कीम का झांसा, 2.12 करोड़ जमा कर फुर्र हो गई कंपनी

अनंतपुरा थाने के सीआइ भूपेन्द्रसिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में उत्तरप्रदेश के दीपकसिंह का नाम सामने आया है। तीन माह पहले कुछ युवकों ने कोटा में एक कंपनी शुरू की। किराए की दुकानों में ऑफिस चलाकर युवकों ने लोगों को 2500 रुपए जमा करवाने पर 30-40 दिनों में 5 से 7 हजार तक रिटर्न का झांसा दिया। एजेंटों ने शुरुआती हफ्तों में कुछ लोगों को मामूली रकम लौटाकर भरोसे में लिया। धीरे-धीरे लोग जुड़ते गए। लालच में कुछ लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम से रकम जमा करवाई।