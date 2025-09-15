Kota: राजस्थान सरकार ने जारी की 100 वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना, जानें कौनसा है सबसे छोटा और बड़ा वार्ड, देखें पूरी लिस्ट

इसके साथ ही वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी है। वार्ड परिसीमन में कोटा उत्तर और लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के वार्डों की सीमा व क्षेत्र में व्यापक बदलाव किया गया है। कई वार्डों में तो 80 फीसदी क्षेत्र में बदलाव किया गया है। कोटा दक्षिण निगम के ज्यादातर वार्डों का क्षेत्र यथावत रखा गया है। वार्डों का सीमांकन 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। कैथून नगर पालिका क्षेत्र को तीन वार्ड में समेट दिया है। गौरतलब है कि वर्तमान में दो निगम है, अब एक निगम कर दिया है। चुनाव एक निगम के हिसाब से होंगे।