राजस्थान के इस जिले में बनेगा पहला रिंग रोड, 33KM होगी लंबाई; सफर होगा आसान

2 सितंबर से टेंडर प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। यह प्रक्रिया 17 सितंबर को पूरी होगी। इस प्रक्रिया में चयनित एजेंसी की ओर से रिंग रोड की डीपीआर के लिए कार्य किया जाएगा। यह कार्य 80 लाख रुपए का है। एजेंसी की ओर से भूमि अवाप्ति, फोरेस्ट क्लियरेंस, विस्तृत डिटेल, रेलवे ओवरब्रिज और प्रोजेक्ट डिजाइन रिपोर्ट तैयार की जाएगी।