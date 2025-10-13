तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी: यहां घूमने के राजस्थान सरकार देगी 1 लाख रुपए का अनुदान, सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी राशि

यह योजना भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों के लिए लागू की गई है। तीर्थयात्रियों को यात्रा समाप्त होने के दो माह के भीतर आवेदन करना होगा। यह योजना केवल राजस्थान के स्थायी निवासियों के लिए होगी और यात्रा विदेश मंत्रालय के माध्यम से संपन्न होनी चाहिए। आवेदन के साथ यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।