मौसम का यू-टर्न: बारिश के साथ कई जगह गिरे चने के आकार के ओले, बिजली गिरने से युवक की मौत

कोटा जिले में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बरसात हुई। कई जगहों पर बैर के आकार के ओले भी गिरे। इधर, मंडाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने ने फाट का डाबरा निवासी दिलखुश बंजारा (21) पुत्र बलराम की मौत हो गई। रामगंजमंडी की कृषि उपज मंडी में किसान व व्यापारी का खुले में रखा करीब 40 बोरी धनिया बरसात के पानी में बहा। वहीं, बूढ़ादीत क्षेत्र के ख्यावदा गांव में बैर के आकार के ओले भी गिरे। क्षेत्र में दोपहर में 15 पन्द्रह मिनट मूसलाधार बारिश हुई। शुरुआत में चने के आकार के ओले भी गिरे।