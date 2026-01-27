मौसम का यू-टर्न: बारिश के साथ कई जगह गिरे चने के आकार के ओले, बिजली गिरने से युवक की मौत

फोटो पत्रिका
कोटा। हाड़ौती अंचल में मंगलवार को मौसम ने अचानक यू-टर्न ले लिया। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कोटा सहित हाड़ौती के कई इलाकों में मावठ (बारिश) के साथ चने के आकार के ओले गिरे। अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से मौसम ठंडा हो गया। जिससे सर्दी का असर फिर से बढ़ गया और आम जनजीवन प्रभावित हुआ। ओलावृष्टि के कारण कई स्थानों पर खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा।
विशेषकर सरसों, गेहूं, चना व धनिया जैसी फसलों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। कई जगहों पर रिमझिम तो कई जगहों पर मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर पानी बह निकला। कोटा शहर में सुबह बादल व कोहरा छाया रहा। सुबह 11 बजे अचानक तेज बारिश हुई। बारिश का दौर करीब 15 मिनट तक चला। उसके बाद मौसम खुला और धूप खिल गई, लेकिन शाम के समय वापस बादल छा गए। जिससे गलन का असर बढ़ गया।
कोटा जिले में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बरसात हुई। कई जगहों पर बैर के आकार के ओले भी गिरे। इधर, मंडाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने ने फाट का डाबरा निवासी दिलखुश बंजारा (21) पुत्र बलराम की मौत हो गई। रामगंजमंडी की कृषि उपज मंडी में किसान व व्यापारी का खुले में रखा करीब 40 बोरी धनिया बरसात के पानी में बहा। वहीं, बूढ़ादीत क्षेत्र के ख्यावदा गांव में बैर के आकार के ओले भी गिरे। क्षेत्र में दोपहर में 15 पन्द्रह मिनट मूसलाधार बारिश हुई। शुरुआत में चने के आकार के ओले भी गिरे।
बूंदी शहर सहित कई जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरे। बूंदी शहर में अलसुबह मध्यम दर्जे की कुछ देर के लिए बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी बह निकला, वहीं लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गई। वहीं देई, केशवरायपाटन, नैनवां में बारिश के साथ ओले गिरे। ओलो से सड़कें सफेद हो गई। जिससे मौसम में ठंडक बनी रही।
बारां शहर सहित कई जगहों पर बारिश बौछारों से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। हरनावदाशाहजी और छीपाबड़ौद इलाकों में बरसात के कारण सरसों और गेहूं की फसल आड़ी पड़ गई। अफीम की फसल में भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बोहत में बेर के आकार के ओले भी गिरे।
झालावाड़ जिले में मौसम ने अचानक पलटा खाया। सुबह कई जगह जोरदार बारिश होने से किसानों को गेहूं, सरसों व चना फसल सिंचाई में राहत मिली। जिले में सुबह असनावर सहित कई जगह अच्छी बारिश हुई। वहीं दोपहर को झालरापाटन, झालावाड़, पिड़ावा, खानपुर सहित कई जगह बारिश होने से सड़क पर पानी बह निकला। वहीं सोजपुर में आकाशीय बिजली के धमाके से एक किसान के घर में लगे टीनशेड गिर गए।
