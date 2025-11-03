Weather Update : फिर बदला मौसम का मिजाज, बरसे बादल, मंडी में धान भीगा, किसानों-व्यापारियों की बढ़ी चिंता

इधर, बारिश का असर भामाशाहमंडी में भी देखने को मिला। सोमवार को यहां करीब 2 लाख कट्टों की कृषि जिंसों की आवक हुई, जिनमें से डेढ़ लाख कट्टे धान के थे। आवक अधिक होने के कारण सारा माल खुले में ढेर लगा हुआ था। अचानक हुई बारिश से कई कट्टे धान के भीग गए, जिससे किसानों और व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। मंडी में तिरपाल से माल को ढकने की कोशिशें की गईं, लेकिन नमी से नुकसान की आशंका बनी हुई है।