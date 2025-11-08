Good News: राजस्थान में यहां बनेगी चमचमाती हुई नई सड़क, MP तक सफर होगा आसान, इतनी होगी चौड़ाई

राशि जमा होने के बाद सड़क निर्माण की स्वीकृति भी मांगी गई है। वन विभाग से स्वीकृति इस माह मिलने की संभावना है। रावतभाटा-गांधीसागर सड़क बरसात में गड्ढों में तब्दील हो गई थी। राजस्थान परमाणु बिजलीघर में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, शिक्षक और व्यापारियों को रोज इसी राह से गुजरना पड़ता है। सड़क खराब होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांधीसागर जाने के लिए लोग रामगंजमंडी होकर लंबा सफर तय करने को मजबूर हैं।