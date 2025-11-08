Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Good News: राजस्थान में यहां बनेगी चमचमाती हुई नई सड़क, MP तक सफर होगा आसान, इतनी होगी चौड़ाई

राजस्थान-मध्यप्रदेश को जोड़ने वाली गांधीसागर सड़क के निर्माण की राह अब साफ हो गई है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य आदेश जारी होने की तैयारी है।

कोटा

image

Rakesh Mishra

Nov 08, 2025

Rawatbhata-Gandhisagar road

प्रतीकात्मक तस्वीर

रावतभाटा। राजस्थान-मध्यप्रदेश को जोड़ने वाली गांधीसागर सड़क निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो गई है और कार्य आदेश शीघ्र ही जारी होगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग बेगूं रावतभाटा के अधिशासी अभियंता वीरेंद्र कुमार नायक ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए वन विभाग की ओर से जारी की गई 69 लाख 55 हजार 800 रुपए की डिमांड राशि 7 अक्टूबर को जमा कर दी गई।

राशि जमा होने के बाद सड़क निर्माण की स्वीकृति भी मांगी गई है। वन विभाग से स्वीकृति इस माह मिलने की संभावना है। रावतभाटा-गांधीसागर सड़क बरसात में गड्ढों में तब्दील हो गई थी। राजस्थान परमाणु बिजलीघर में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, शिक्षक और व्यापारियों को रोज इसी राह से गुजरना पड़ता है। सड़क खराब होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांधीसागर जाने के लिए लोग रामगंजमंडी होकर लंबा सफर तय करने को मजबूर हैं।

सालों बाद होगा सड़क का निर्माण

इस सड़क का निर्माण हमेशा टुकड़ों में हुआ है। रावतभाटा से गांधीसागर सड़क मार्ग की लंबाई 50 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर सड़क मध्यप्रदेश की सीमा में है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सड़क का निर्माण कार्य टुकड़ों में कराया जाता था। अभी सड़क 3.75 मीटर चौड़ाई की है। अब यह सड़क 7 मीटर चौड़ी बनेगी। वहीं कई पुलियाओं का निर्माण भी होगा।

वन विभाग की आपत्ति से अटका था कार्य

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वन विभाग में 7 करोड़ रुपए जमा कराकर एनओसी ली थी। यह सड़क वर्ष 1960 में बनी थी, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण वन विभाग ने सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के नाम पर आपत्ति दर्ज कराई थी।

काम शुरू होता उससे पहले वन विभाग ने 69 लाख 55 हजार 800 रुपए की डिमांड और भेज दी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अब यह डिमांड 7 अक्टूबर को जमा करा दी है और सड़क निर्माण कार्य शुरू करने के लिए वन विभाग से स्वीकृति भी मांगी गई है। सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल किया था।

विधायक ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया

सड़क निर्माण के लिए विधायक सुरेश धाकड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर गांधीसागर सड़क के हालात बताए। उन्होंने परमाणु बिजलीघर आपदा प्रबंधन और जनहित में सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की बात रखी थी।

क्या कहते हैं अधिकारी

सड़क निर्माण के लिए 31 अक्टूबर को निविदा खोली गई। निविदा प्रक्रिया में सात संवेदकों ने भाग लिया। निविदा प्रक्रिया के बाद कार्य आदेश जारी करने की प्रक्रिया जारी है। नवंबर माह में सड़क निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। सड़क निर्माण कार्य 15 माह में पूरा किया जाना है। वन विभाग से शीघ्र ही निर्माण स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।

  • वीरेंद्रकुमार नायक, अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बेगूं रावतभाटा

Updated on:

08 Nov 2025 08:31 pm

Published on:

08 Nov 2025 07:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Good News: राजस्थान में यहां बनेगी चमचमाती हुई नई सड़क, MP तक सफर होगा आसान, इतनी होगी चौड़ाई

