Success Story: राजस्थान में CA पिता को देखकर इंस्पायर्ड हुए बच्चे, बहन के बाद भाई भी बन गया CA, ये बताया सक्सेस मंत्र

अरिहंत ने कहा कि उन्होंने रोजाना 7 से 8 घंटे पढ़ाई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। उन्होंने मेहनत और निरंतरता पर भरोसा रखा और इसका परिणाम यह हुआ कि पहले ही प्रयास में CA फाइनल परीक्षा में सफलता हासिल कर ली। अरिहंत ने यह भी कहा कि मेहनत, समर्पण और सही मार्गदर्शन ही उनकी सफलता के मुख्य मंत्र रहे।