Success Story: राजस्थान में CA पिता को देखकर इंस्पायर्ड हुए बच्चे, बहन के बाद भाई भी बन गया CA, ये बताया सक्सेस मंत्र

अरिहंत जैन का फोटो: पत्रिका
Real Life Inspiring Story: राजस्थान के अरिहंत जैन ने अपने परिवार के प्रेरणादायक माहौल से सीए बनने का सपना देखा और उसे पूरा किया। अरिहंत के पिता नीरज जैन खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) हैं। उनकी बड़ी बहन भी 2023 में CA बन चुकी थी जिससे अरिहंत की प्रेरणा और बढ़ गई।
अरिहंत ने बताया कि बचपन से ही उन्होंने अपने पिताजी को काम करते देखा और यही प्रेरणा उनके लिए सबसे बड़ी शक्ति बन गई। 12th क्लास में उन्होंने 91% प्राप्त किए और उसी समय उन्होंने ठान लिया कि वह भी CA बनेंगे।
अरिहंत ने कहा कि उन्होंने रोजाना 7 से 8 घंटे पढ़ाई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। उन्होंने मेहनत और निरंतरता पर भरोसा रखा और इसका परिणाम यह हुआ कि पहले ही प्रयास में CA फाइनल परीक्षा में सफलता हासिल कर ली। अरिहंत ने यह भी कहा कि मेहनत, समर्पण और सही मार्गदर्शन ही उनकी सफलता के मुख्य मंत्र रहे।
कोटा से सीए फाउंडेशन और फाइनल परीक्षा में कई छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। कोटा के सीए ब्रांच के चेयरमैन सीए दीपक सिंघल ने बताया कि फाउंडेशन परीक्षा में 394 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 78 ने सफलता प्राप्त की।
विशेष रूप से भाव्या पारीक प्रथम, इशिता सिंह द्वितीय और लक्ष्य जैन तृतीय स्थान पर रहे। सीए फाइनल में अरिहंत जैन ने सिटी सेकंड टॉपर का खिताब हासिल किया। इसके अलावा उर्वशी मेवाड़ा और इंटर में श्रेयश मोदी ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
