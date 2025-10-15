Mandi News: सीजन में पहली बार राजस्थान की इस मंडी में पहुंचा 1.10 लाख कट्टे अनाज, किसान नेता ने रखी बोनस की डिमांड

हाड़ौती अंचल में खरीफ की फसलों की कटाई अंतिम दौर में चल रही है। किसान दिवाली की खरीदारी के लिए अनाज मंडियों में बेचने के लिए लेकर आ रहे हैं। इससे मंडियों में जिन्सों की आवक बढ़ने लगी है। प्रदेश की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार भामाशाहमंडी में इस सीजन में पहली बार मंगलवार को एक लाख 10 हजार कट्टे अनाज बिकने के लिए आया।