Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Mandi News: सीजन में पहली बार राजस्थान की इस मंडी में पहुंचा 1.10 लाख कट्टे अनाज, किसान नेता ने रखी बोनस की डिमांड

भामाशाह मंडी में हाड़ौती, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ के अलावा मध्यप्रदेश के एक दर्जन जिलों के किसान जिन्स बेचने आते हैं।

2 min read

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 15, 2025

फोटो: पत्रिका

हाड़ौती अंचल में खरीफ की फसलों की कटाई अंतिम दौर में चल रही है। किसान दिवाली की खरीदारी के लिए अनाज मंडियों में बेचने के लिए लेकर आ रहे हैं। इससे मंडियों में जिन्सों की आवक बढ़ने लगी है। प्रदेश की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार भामाशाहमंडी में इस सीजन में पहली बार मंगलवार को एक लाख 10 हजार कट्टे अनाज बिकने के लिए आया।

इसमें 50 हजार बोरी धान (चावल) शामिल है जो इस सीजन में सर्वाधिक है। भामाशाह मंडी में हाड़ौती, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ के अलावा मध्यप्रदेश के एक दर्जन जिलों के किसान जिन्स बेचने आते हैं। मंडी में धान और सोयाबीन के लिए अलग यार्ड की व्यवस्था की गई है। किसान मंडी में माल बेचकर दिवाली के लिए अपनी-अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं।

इस बार अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहा। अब किसान जिन्स तैयार कर मंडियों में लेकर आ रहे हैं, इससे आवक लगातार बढ़ रही है। दिवाली के बाद आवक और बढ़ेगी। मंगलवार को आवक एक लाख दस हजार बोरी को पार कर गई है। किसान दिवाली के मद्देनजर माल तैयार होते ही बेचने के लिए आ रहे हैं।

अविनाश राठी, अध्यक्ष कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन

धान की खरीद पर बोनस घोषित करने की डिमांड

हाड़ौती में इस बार 10 लाख मीट्रिक टन धान के उत्पादन का अनुमान है। भाव कम होने से किसानों को नुकसान हो रहा है। इसलिए किसान हित में धान पर किसानों को बोनस राशि दी जानी चाहिए। हाड़ौती में उच्च गुणवत्ता के धान का उत्पादन होता है, लेकिन उचित भाव नहीं मिलने से किसान परेशान है।

दशरथ कुमार किसान नेता

ये भी पढ़ें

दिवाली से पहले लुट गए सर्राफा व्यापारी, बुलियन डीलर 6 करोड़ नकद, 3 KG सोना और 100 किलो चांदी लेकर फरार
जोधपुर
robbery from gold-silver traders

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2025 11:44 am

Published on:

15 Oct 2025 11:25 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Mandi News: सीजन में पहली बार राजस्थान की इस मंडी में पहुंचा 1.10 लाख कट्टे अनाज, किसान नेता ने रखी बोनस की डिमांड

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: बेटियों की शादी पर राजस्थान सरकार देगी ₹51,000 तक की राशि, जानें पूरी प्रक्रिया

Marriage
कोटा

फिल्म फेयर अवॉर्ड्स में चमकेगी कोटा की बेटी नंदिनी गुप्ता, 2023 में जीता था फेमिना मिस इंडिया का खिताब

कोटा

हाड़ौती को मिलेगी नई उड़ान, कोटा ट्रैवल मार्ट से खुलेगा पर्यटन का द्वार, लोकसभा अध्यक्ष ने 300 ट्रेवल एजेंटों को किया संबोधित

कोटा

Mandi Bhav: सोयाबीन, सरसों और धान मंदा, गेहूं के बढ़े भाव, 90000 कट्टे रहे कृषि जिंसों की आवक

कोटा

Road Accident: मातम में बदलीं निकाह की खुशियां, कार पलटी, दुल्हे के भाई सहित 2 की मौत, 3 गंभीर घायल

Road Accident
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.