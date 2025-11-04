Rajasthan: स्लीपर बस संचालकों की गुंडागर्दी, RTO कार्यालय का तोड़ा ताला, सीज बस निकालने की कोशिश

परिवहन निरीक्षक अवधेश डांगी ने बताया कि मंगलवार को नयापुरा क्षेत्र में कोटा से नासिक जाने वाली स्लीपर बस (एमपी 70 जेडसी 7376) को जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान पाया कि बस की चेसिस को काटकर डिग्गी को बड़ा किया गया है। इसके अलावा इमरजेंसी गेट की जगह पर स्लीपर बर्थ बना दी गई, जो सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। बस की छत पर लगेज गार्ड भी लगा रखा था, जो अनुमति के विरुद्ध है। इन गंभीर खामियों को देखते हुए आरटीओ की अनुमति से बस को सीज कर जगपुरा स्थित परिवहन विभाग कार्यालय लाया गया।