Road Accident: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर फिर भीषण हादसा, ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 1 ने दम तोड़ा

Jodhpur Road Accident: ओसियां के भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गगाड़ी–चंडालिया के बीच तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 04, 2025

road accident

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार। फोटो- पत्रिका

ओसियां। भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर एक और हादसा हुआ। गगाड़ी–चंडालिया के बीच राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल ब्रिज के पास तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है।

जानकारी के अनुसार देर रात करीब साढ़े 12 बजे हुई इस दुर्घटना में कार का अगला हिस्सा ट्रक में बुरी तरह फंस गया और वाहन के परखच्चे उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की रफ्तार काफी तेज थी। सूचना मिलते ही गगाड़ी टोल प्लाजा से मुकेश सारण और गणेश पालीवाल एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे।

उन्होंने घायलों को कार से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार दिया और जोधपुर एमडीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां गड़वाड़ा (पाली) निवासी जयकरण (37) पुत्र लक्ष्मणदान चारण को मृत घोषित कर दिया गया। दूसरे घायल का इलाज जारी है। बता दें कि रविवार रात भी दो हादसे हुए थे। इस तरह केवल दो दिनों में तीन सड़क दुर्घटनाओं में 18 लोगों की जान जा चुकी है।

यह वीडियो भी देखें

न लाइट, न साइनबोर्ड, न पेट्रोलिंग

भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर जगह-जगह अधूरे डिवाइडर, गायब साइनबोर्ड और रात में लाइट की व्यवस्था नहीं होने से यह मार्ग एक्सीडेंट जोन में बदल गया है। कई जगह नो पार्किंग जोन में ट्रक खड़े रहते हैं, जिनसे आए दिन वाहन टकरा जाते हैं। गगाड़ी, चंडालिया, बाना का बास और सिरमंडी के बीच यह स्थिति लगातार बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, जिसके कारण हर कुछ किलोमीटर पर जानलेवा हादसे हो रहे हैं और प्रशासन मौन है।

स्थानीय लोगों में नाराजगी

ओसियां, गगाड़ी और चंडालिया के ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को ज्ञापन देकर बैरिकेडिंग, साइनबोर्ड और पार्किंग जोन की मांग की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने सड़क तो बना दी, लेकिन सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी। ट्रैफिक विशेषज्ञों के अनुसार भारतमाला के इस हिस्से में डिजाइन और सिग्नलिंग सिस्टम में गंभीर खामियां हैं। कई स्थानों पर बिना चेतावनी बोर्ड वाले मोड़ हैं और ओवरस्पीड वाहनों पर नियंत्रण के लिए कैमरे भी नहीं लगाए गए हैं।

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Road Accident: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर फिर भीषण हादसा, ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 1 ने दम तोड़ा

