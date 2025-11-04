Road Accident: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर फिर भीषण हादसा, ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 1 ने दम तोड़ा

भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर जगह-जगह अधूरे डिवाइडर, गायब साइनबोर्ड और रात में लाइट की व्यवस्था नहीं होने से यह मार्ग एक्सीडेंट जोन में बदल गया है। कई जगह नो पार्किंग जोन में ट्रक खड़े रहते हैं, जिनसे आए दिन वाहन टकरा जाते हैं। गगाड़ी, चंडालिया, बाना का बास और सिरमंडी के बीच यह स्थिति लगातार बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, जिसके कारण हर कुछ किलोमीटर पर जानलेवा हादसे हो रहे हैं और प्रशासन मौन है।