24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

एक दिन में 1,20000 कृषि जिसों के कट्टे की आवक, सोयाबीन-चना-उड़द बेस्ट हो गया महंगा, सोना-चांदी में भी तेजी

चांदी के भाव 12 हजार रुपए प्रति किलो की तेजी के साथ 326000 रुपए प्रति किलो हो गए। जेवराती सोने के भाव 3500 रुपए प्रति की तेजी के साथ 163500, वहीं शुद्ध सोने के भाव 164300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Rakesh Mishra

Jan 24, 2026

Jeera Mandi Bhav, Jeera Mandi, Jeera bhav, Jeera aaj ka bhav, jeera aaj ki kimat, Jeera mandi aaj ka bhav, जीरे की कीमत, जीरा भाव, जीरा मंडी भाव, जीरा मंडी आज का भाव, जीरा कीमत, rayda ka bhav, rayda aaj ka bhav, isabgol bhav, isabgol bhav today, jeera bhav today rajasthan, jeera bhav today merta mandi, jeera bhav today phalodi mandi, jeera bhav today unjha, jeera bhav today jaipur, jeera bhav today sanchore

फाइल फोटो

कोटा। भामाशाहमंडी में शनिवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 120000 कट्टों की रही। सोयाबीन 100, चना 50, उड़द बेस्ट 50 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 2500 कट्टे की आवक रही। भाव 3000 से 12500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों में उछाल रहे। मूंगफली तेलों में 70 रुपए व सोयाबीन तेलों में 40 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।

भाव इस प्रकार रहे

गेहूं 2431 से 2511, धान सुगन्धा 2400 से 3101, धान (1509) 3000 से 3551, धान (1847) 2800 से 3401, धान (1718-1885) 2600 से 3771, धान (पूसा-1) 2400 से 3770, धान (1401-1846) 3400 से 3800, धान दागी 1200 से 2700, सोयाबीन 3500 से 5451, सरसों 6200 से 6870, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5500, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 8500 से 9200, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 7600, चना देशी 4700 से 5150, चना मौसमी 4700 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5151, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7800 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव

(15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2420, चंबल 2380, सदाबहार 2280, लोकल रिफाइंड 2180, दीप ज्योति 2300, सरसों स्वास्तिक 2650, अलसी 2510 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 3100, कोटा स्वास्तिक 2710, सोना सिक्का 3020, कटारिया गोल्ड 2705 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1890, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4110 से 4150 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 8950, कोटा फ्रेश 8500, पारस 8900, नोवा 8850, अमूल 9800, मधुसूदन 9280 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में उछाल

सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने व चांदी के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 12 हजार रुपए प्रति किलो की तेजी के साथ 326000 रुपए प्रति किलो हो गए। जेवराती सोने के भाव 3500 रुपए प्रति की तेजी के साथ 163500, वहीं शुद्ध सोने के भाव 164300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 163000
गोल्ड (22 k) :150926
गोल्ड (20 k) : 141739
गोल्ड (18 k) : 130400
गोल्ड (14 k) : 114789
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Ranthambore National Park: रणथंभौर नेशनल पार्क में भालू के सामने टाइगर ने किया सरेंडर, VIDEO हो रहा वायरल
सवाई माधोपुर
Ranthambore National Park, Ranthambore National Park video, bear tiger fight, bear tiger fight video, bear tiger fight viral video, Sawaimadhopur news, रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क वीडियो, भालू टाइगर फाइट, भालू टाइगर फाइट वीडियो, भालू टाइगर फाइट वायरल वीडियो, सवाईमाधोपुर न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 08:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / एक दिन में 1,20000 कृषि जिसों के कट्टे की आवक, सोयाबीन-चना-उड़द बेस्ट हो गया महंगा, सोना-चांदी में भी तेजी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गौ माता महोत्सव में CM भजनलाल शर्मा बोले- आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने करोड़ों लोगों के हृदय में धर्म का दीपक जलाया

Shri Ram Katha in Kota, Gau Mata Mahotsav in Kota, CM Bhanjalal Sharma, CM Bhajanlal Sharma in Kota, Acharya Dhirendra Shastri, Acharya Dhirendra Shastri in Kota, Kota News, श्रीराम कथा इन कोटा, गौ माता महोत्सव इन कोटा, सीएम भनजलाल शर्मा, सीएम भजनलाल शर्मा इन कोटा, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इन कोटा, कोटा न्यूज
कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, चना, उड़द बेस्ट तेज

Kota-Mandi-News
कोटा

Rajasthan: ‘जो हास्य-परिहास हो रहा ठीक नहीं’… स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर आया धीरेंद्र शास्त्री का बयान, बता दिया समाधान

Avimukteshwaranand controversy
कोटा

बड़ी खुशखबरी: सस्ते में मिलेंगे पक्के घर, लोकसभा अध्यक्ष ने किया 832 अफोर्डेबल आवासों का शिलान्यास, 67 करोड़ के विकास कार्य शुरू

Govt-Flats-Under-CM-Jan-Awas-Yojana-Online-Apply-1
कोटा

‘देश बचाना है तो पहले गाय को बचाना होगा…’, रामगंजमंडी में हो रही कथा में बोले आचार्य धीरेंद्र शास्त्री

Bageshwar Dham
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.