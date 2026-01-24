एक दिन में 1,20000 कृषि जिसों के कट्टे की आवक, सोयाबीन-चना-उड़द बेस्ट हो गया महंगा, सोना-चांदी में भी तेजी

गेहूं 2431 से 2511, धान सुगन्धा 2400 से 3101, धान (1509) 3000 से 3551, धान (1847) 2800 से 3401, धान (1718-1885) 2600 से 3771, धान (पूसा-1) 2400 से 3770, धान (1401-1846) 3400 से 3800, धान दागी 1200 से 2700, सोयाबीन 3500 से 5451, सरसों 6200 से 6870, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5500, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 8500 से 9200, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 7600, चना देशी 4700 से 5150, चना मौसमी 4700 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5151, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7800 रुपए प्रति क्विंटल रहे।