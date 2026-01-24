24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Ranthambore National Park: रणथंभौर नेशनल पार्क में भालू के सामने टाइगर ने किया सरेंडर, VIDEO हो रहा वायरल

सवाईमाधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी के दौरान पर्यटकों ने वाइल्ड लाइफ का रोमांचक नजारा देखा। बाघिन रिद्धि के मेल शावक और भालू के आमने-सामने आने से कुछ क्षणों तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा।

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 24, 2026

Ranthambore National Park, Ranthambore National Park video, bear tiger fight, bear tiger fight video, bear tiger fight viral video, Sawaimadhopur news, रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क वीडियो, भालू टाइगर फाइट, भालू टाइगर फाइट वीडियो, भालू टाइगर फाइट वायरल वीडियो, सवाईमाधोपुर न्यूज

फोटो- पत्रिका

सवाईमाधोपुर। रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी के दौरान पर्यटकों को एक रोमांचक नजारा देखने को मिला। यहां जोन चार और तीन की सीमा पर बाघिन रिद्धि का मेल शावक और एक भालू आमने-सामने आ गए। इस दृश्य को देखकर सफारी पर मौजूद पर्यटक उत्साहित हो उठे और उन्होंने इसे कैमरे में कैद कर लिया।

भालू रिद्धि के मेल शावक के सामने आया

जानकारी के अनुसार भालू अचानक रिद्धि के मेल शावक के सामने आ गया। शावक ने भालू को देखते ही आक्रामक रुख अपनाया। टाइगर के आक्रामक होते ही भालू भी हमलावर हो गया और अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर हमला करने की मुद्रा में आ गया। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

यह वीडियो भी देखें

संभावित लड़ाई टली

इसी दौरान शावक ने अचानक अपना रुख बदलते हुए घास में बैठकर भालू के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद संभावित लड़ाई टल गई और दोनों अलग हो गए। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। रणथंभौर सफारी में वाइल्ड लाइफ के ऐसे दुर्लभ क्षण पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव बन जाते हैं। इन दिनों रिद्धि का मेल शावक पर्यटकों में खासा लोकप्रिय हो रहा है। इससे पहले वह पेड़ पर चढ़ते हुए और एक बगुले को मुंह में लेकर खेलते हुए भी देखा जा चुका है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Barmer: अवैध बिजली कनेक्शन काटा तो युवक ने खोया आपा, बीच सड़क पकड़ा AEN का कॉलर, जड़ दिया थप्पड़
बाड़मेर
illegal electricity connection, illegal electricity connection in Barmer, illegal electricity connection cut, illegal electricity connection in Barmer, discom AEN, discom AEN beaten up, discom AEN slapped, Barmer news, Rajasthan news, अवैध बिजली कनेक्शन, अवैध बिजली कनेक्शन इन बाड़मेर, अवैध बिजली कनेक्शन काटा, बाड़मेर में अवैध बिजली कनेक्शन, डिस्कॉम एईएन, डिस्कॉम एईएन से मारपीट, डिस्कॉम एईएन को मारा थप्पड़, बाड़मेर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 06:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Ranthambore National Park: रणथंभौर नेशनल पार्क में भालू के सामने टाइगर ने किया सरेंडर, VIDEO हो रहा वायरल

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सवाई माधोपुर: बरनाला तहसील के तहसीलदार निलंबित, जानिए वजह

Board of Revenue for Rajasthan
सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur: युवक की संदिग्ध मौत के बाद थाने के बाहर फूटा आक्रोश, जहर देकर हत्या का आरोप; गिरफ्तारी की मांग पर धरना-प्रदर्शन

Chauth ka Barwara police station
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर में भारी बवाल: डूंगरी बांध के विरोध में जुटे ग्रामीण, पुलिस पर किया पथराव; हाईवे बना छावनी

सवाई माधोपुर

Rajasthan Govt Project: राजस्थान में 4058 करोड़ की परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, इन जिलों के 1256 गांवों को मिलेगा पानी

Isarda Drinking Water Project (1)
सवाई माधोपुर

Dance Viral Video: किरोड़ी लाल मीणा ने विदेशी पर्यटकों के साथ किया धमाकेदार डांस, देखें वायरल वीडियो

Kirodilal Meena Dance Video
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.