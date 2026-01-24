Ranthambore National Park: रणथंभौर नेशनल पार्क में भालू के सामने टाइगर ने किया सरेंडर, VIDEO हो रहा वायरल

इसी दौरान शावक ने अचानक अपना रुख बदलते हुए घास में बैठकर भालू के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद संभावित लड़ाई टल गई और दोनों अलग हो गए। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। रणथंभौर सफारी में वाइल्ड लाइफ के ऐसे दुर्लभ क्षण पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव बन जाते हैं। इन दिनों रिद्धि का मेल शावक पर्यटकों में खासा लोकप्रिय हो रहा है। इससे पहले वह पेड़ पर चढ़ते हुए और एक बगुले को मुंह में लेकर खेलते हुए भी देखा जा चुका है।