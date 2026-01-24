Ranthambore National Park: रणथंभौर नेशनल पार्क में भालू के सामने टाइगर ने किया सरेंडर, VIDEO हो रहा वायरल

फोटो- पत्रिका
सवाईमाधोपुर। रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी के दौरान पर्यटकों को एक रोमांचक नजारा देखने को मिला। यहां जोन चार और तीन की सीमा पर बाघिन रिद्धि का मेल शावक और एक भालू आमने-सामने आ गए। इस दृश्य को देखकर सफारी पर मौजूद पर्यटक उत्साहित हो उठे और उन्होंने इसे कैमरे में कैद कर लिया।
जानकारी के अनुसार भालू अचानक रिद्धि के मेल शावक के सामने आ गया। शावक ने भालू को देखते ही आक्रामक रुख अपनाया। टाइगर के आक्रामक होते ही भालू भी हमलावर हो गया और अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर हमला करने की मुद्रा में आ गया। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।
यह वीडियो भी देखें
इसी दौरान शावक ने अचानक अपना रुख बदलते हुए घास में बैठकर भालू के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद संभावित लड़ाई टल गई और दोनों अलग हो गए। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। रणथंभौर सफारी में वाइल्ड लाइफ के ऐसे दुर्लभ क्षण पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव बन जाते हैं। इन दिनों रिद्धि का मेल शावक पर्यटकों में खासा लोकप्रिय हो रहा है। इससे पहले वह पेड़ पर चढ़ते हुए और एक बगुले को मुंह में लेकर खेलते हुए भी देखा जा चुका है।
बड़ी खबरेंView All
सवाई माधोपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग