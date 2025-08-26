Heavy Rain Alert: राजस्थान में 26-27 अगस्त को भारी बारिश होने की प्रबल संभावना, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी

Weather Alert: राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश ने हाल-बेहाल कर दिया है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक नया अलर्ट जारी करते हुए अगले 48 घंटे यानी 26 और 27 अगस्त के लिए भी अलर्ट दे दिया है। IMD के नए अलर्ट के मुताबिक आज यानी 26 अगस्त को राजस्थान के पश्चिमी जिलों जैसे जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही और बीकानेर संभाग के बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिसके साथ ही 26 और 27 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा और झालावाड़ में येलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं अगले 3 घंटे के लिए अलर्ट जारी करते हुए झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, बूंदी, टोंक, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज़ हवा चलने (20-30 kmph) की संभावना है। ऐसे में विभाग ने अपील की है कि मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लें, पेड़ों के नीचे शरण ना ले और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें।
राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं पर भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। राजस्थान में सर्वाधिक बारिश देवगढ़ राजसमंद में 80 मिलीमीटर दर्ज की गई और सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 37.2 डिग्री सेल्सियस और निम्नतम न्यूनतम तापमान सिरोही में 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।