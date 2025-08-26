Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

Heavy Rain Alert: राजस्थान में 26-27 अगस्त को भारी बारिश होने की प्रबल संभावना, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी

IMD Alert: 26 और 27 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा और झालावाड़ में येलो अलर्ट जारी किया है।

कोटा

Akshita Deora

Aug 26, 2025

Play video
फोटो: पत्रिका

Weather Alert: राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश ने हाल-बेहाल कर दिया है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक नया अलर्ट जारी करते हुए अगले 48 घंटे यानी 26 और 27 अगस्त के लिए भी अलर्ट दे दिया है। IMD के नए अलर्ट के मुताबिक आज यानी 26 अगस्त को राजस्थान के पश्चिमी जिलों जैसे जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही और बीकानेर संभाग के बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिसके साथ ही 26 और 27 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा और झालावाड़ में येलो अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें

Weather Alert: देर शाम पलटी मारेगा मौसम, रात 8 बजे से पहले भारी बारिश की चेतावनी, रहें सावधान
जोधपुर
Rajasthan weather alert

अगले 3 घंटे में 17 जिलों में येलो अलर्ट

वहीं अगले 3 घंटे के लिए अलर्ट जारी करते हुए झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, बूंदी, टोंक, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज़ हवा चलने (20-30 kmph) की संभावना है। ऐसे में विभाग ने अपील की है कि मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लें, पेड़ों के नीचे शरण ना ले और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें।

कल ऐसा रहा मौसम

राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं पर भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। राजस्थान में सर्वाधिक बारिश देवगढ़ राजसमंद में 80 मिलीमीटर दर्ज की गई और सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 37.2 डिग्री सेल्सियस और निम्नतम न्यूनतम तापमान सिरोही में 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

Monsoon: अगले 24 घंटे इन 11 जिलों के लिए आया डबल अलर्ट, IMD ने राजस्थान में दी ‘भारी बारिश’ की चेतावनी
सवाई माधोपुर
Heavy rainfall

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 10:56 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Heavy Rain Alert: राजस्थान में 26-27 अगस्त को भारी बारिश होने की प्रबल संभावना, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.