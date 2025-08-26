Heavy Rain Alert: राजस्थान में 26-27 अगस्त को भारी बारिश होने की प्रबल संभावना, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी

Weather Alert: राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश ने हाल-बेहाल कर दिया है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक नया अलर्ट जारी करते हुए अगले 48 घंटे यानी 26 और 27 अगस्त के लिए भी अलर्ट दे दिया है। IMD के नए अलर्ट के मुताबिक आज यानी 26 अगस्त को राजस्थान के पश्चिमी जिलों जैसे जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही और बीकानेर संभाग के बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिसके साथ ही 26 और 27 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा और झालावाड़ में येलो अलर्ट जारी किया है।