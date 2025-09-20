‘GST इंस्पेक्टर’ बनी लिव-इन में रह रही प्रेमिका, ‘क्लर्क’ प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम, चौंका देगा कोटा सुसाइड का ये मामला

'मैं प्रकाश होश हवास में बयान कर रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में प्यार के मारे भटक भटक कर मर रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ प्यार है। मैंने प्यार किया, उसने मेरा इस्तेमाल किया। इस चक्रव्यूह में युवक और युवती और उसका परिवार शामिल है। इन सब ने मुझे चाय का कप समझा और काम खत्म होने पर फेंक दिया। इन सबको सजा मिलनी चाहिए। मैं मेरे परिवार का सहारा था, इन्होंने छीन लिया। गुडबाय एवरी वन…'