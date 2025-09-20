Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

‘GST इंस्पेक्टर’ बनी लिव-इन में रह रही प्रेमिका, ‘क्लर्क’ प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम, चौंका देगा कोटा सुसाइड का ये मामला

Clerk Committed Suicide: 'मैं प्रकाश होश हवास में बयान कर रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में प्यार के मारे भटक भटक कर मर रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ प्यार है। मैंने प्यार किया, उसने मेरा इस्तेमाल किया। इस चक्रव्यूह में...'

कोटा

Akshita Deora

Sep 20, 2025

सुसाइड नोट और मृतक का फाइल फोटो: पत्रिका

Kota Suicide Case: पत्नी के सरकारी सेवा या अधिकारी पद पर चयनित होने के बाद बेरोजगार पति को छोड़ने और दूरी बनाने के मामले सामने आते रहे हैं लेकिन यहां नयापुरा थाने में शुक्रवार को एक अलग मामला सामने आया है। दरअसल प्रेमिका सरकारी सेवा में अधिकारी बन गई और प्रेमी लिपिक ही रह गया। प्रेमिका ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी जिसे प्रेमी सहन नहीं कर पाया और तनाव में आकर जान दे दी।

पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है और परिजन की रिपोर्ट व सुसाइड नोट के आधार पर प्रेमिका और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतक के छोटे भाई गोपाल स्वामी ने बताया कि उसका भाई अलवर हाल सिविल लाइंस निवासी प्रकाश स्वामी (28) 2020 से कोटा में एडीएम कार्यालय में लिपिक पद पर कार्यरत है। उसके साथ अलवर निवासी ममता कोटा में ही लिव-इन में रहती थी। प्रकाश ने ही ममता की पढ़ाई करवाई थी।

ये भी पढ़ें

कोटा में अधिकारी बनी तो लिपिक प्रेमी को छोड़ा, तनाव में प्रेमी ने दी जान, ये लिखा सुसाइड नोट में
कोटा
Suicide case

वर्ष 2024 में ममता की गुजरात में जीएसटी इंस्पेक्टर की नौकरी लग गई। उसके बाद से ही उसने प्रकाश से दूरी बनाना शुरू कर दिया और वहां एक अन्य जीएसटी इंस्पेक्टर विष्णु शर्मा नाम के शख्स के साथ रहने लगी। ममता लगातार प्रकाश को टॉर्चर कर रही थी। इससे प्रकाश तनाव में रहने लगा था। ममता ने घटना के पहले भी प्रकाश को फोन कर धमकाया था।

सुसाइड नोट में लिखा

सुसाइड नोट की फोटो: पत्रिका

'मैं प्रकाश होश हवास में बयान कर रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में प्यार के मारे भटक भटक कर मर रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ प्यार है। मैंने प्यार किया, उसने मेरा इस्तेमाल किया। इस चक्रव्यूह में युवक और युवती और उसका परिवार शामिल है। इन सब ने मुझे चाय का कप समझा और काम खत्म होने पर फेंक दिया। इन सबको सजा मिलनी चाहिए। मैं मेरे परिवार का सहारा था, इन्होंने छीन लिया। गुडबाय एवरी वन…'

ये भी पढ़ें

Jaipur: ‘दीवार गिरने लगी तो मम्मी दादी के ऊपर लेट गईं’, महिला बोली- दोनों बच्चे मछली की तरह जमीन पर तड़प रहे थे, बचा लो-बचा लो
जयपुर
Jaipur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2025 09:41 am

Published on:

20 Sept 2025 08:42 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / ‘GST इंस्पेक्टर’ बनी लिव-इन में रह रही प्रेमिका, ‘क्लर्क’ प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम, चौंका देगा कोटा सुसाइड का ये मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.