‘GST इंस्पेक्टर’ बनी लिव-इन में रह रही प्रेमिका, ‘क्लर्क’ प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम, चौंका देगा कोटा सुसाइड का ये मामला

Kota Suicide Case: पत्नी के सरकारी सेवा या अधिकारी पद पर चयनित होने के बाद बेरोजगार पति को छोड़ने और दूरी बनाने के मामले सामने आते रहे हैं लेकिन यहां नयापुरा थाने में शुक्रवार को एक अलग मामला सामने आया है। दरअसल प्रेमिका सरकारी सेवा में अधिकारी बन गई और प्रेमी लिपिक ही रह गया। प्रेमिका ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी जिसे प्रेमी सहन नहीं कर पाया और तनाव में आकर जान दे दी।
पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है और परिजन की रिपोर्ट व सुसाइड नोट के आधार पर प्रेमिका और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मृतक के छोटे भाई गोपाल स्वामी ने बताया कि उसका भाई अलवर हाल सिविल लाइंस निवासी प्रकाश स्वामी (28) 2020 से कोटा में एडीएम कार्यालय में लिपिक पद पर कार्यरत है। उसके साथ अलवर निवासी ममता कोटा में ही लिव-इन में रहती थी। प्रकाश ने ही ममता की पढ़ाई करवाई थी।
वर्ष 2024 में ममता की गुजरात में जीएसटी इंस्पेक्टर की नौकरी लग गई। उसके बाद से ही उसने प्रकाश से दूरी बनाना शुरू कर दिया और वहां एक अन्य जीएसटी इंस्पेक्टर विष्णु शर्मा नाम के शख्स के साथ रहने लगी। ममता लगातार प्रकाश को टॉर्चर कर रही थी। इससे प्रकाश तनाव में रहने लगा था। ममता ने घटना के पहले भी प्रकाश को फोन कर धमकाया था।
'मैं प्रकाश होश हवास में बयान कर रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में प्यार के मारे भटक भटक कर मर रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ प्यार है। मैंने प्यार किया, उसने मेरा इस्तेमाल किया। इस चक्रव्यूह में युवक और युवती और उसका परिवार शामिल है। इन सब ने मुझे चाय का कप समझा और काम खत्म होने पर फेंक दिया। इन सबको सजा मिलनी चाहिए। मैं मेरे परिवार का सहारा था, इन्होंने छीन लिया। गुडबाय एवरी वन…'