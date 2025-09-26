Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota Accident: ट्रैक्टर-ट्रॉली को पिकअप ने मारी टक्कर, 10 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, 21 घायल, धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे थे

10 Year Girl Died In Accident: कोटा में तेज रफ्तार पिकअप ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मारी, जिसमें 10 साल की बच्ची की मौत हो गई और 21 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लोग धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे थे।

कोटा

Akshita Deora

Sep 26, 2025

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Road Accident: राजस्थान के कोटा जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के सिमलिया इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक 10 साल की बालिका की मौत हो गई और 21 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।

हादसा बुधवार देर रात हुआ जब एक तेज रफ्तार पिकअप ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली पलट गई और घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई।

धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे थे लोग

सिमलिया थानाधिकारी सुरेश शर्मा ने जानकारी दी कि 4 गांवों से करीब 25 लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर झालावाड़ जिले के मऊ महल में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ही वे गढ़ेपान के एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी जिससे ट्रॉली पलट गई और दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

बालिका की मौत

इस हादसे में 10 साल की बालिका लक्ष्मी माली, पुत्री शुभकरण निवासी डाबर (सुल्तानपुर) की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को 108 एंबुलेंस और अन्य निजी वाहनों की मदद से कोटा जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां सभी का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

ये हुए घायल

घायलों में रौनक, कन्हैयालाल, देवासी, रेहान, विमला, सुगना, शंकर, बद्रीलाल, अक्षिता, शिव, खुशी, राजेश, अनिता, कुंजबिहारी, बाबूलाल, चेतन और मनभर के नाम शामिल हैं। घायल राजेश ने बताया कि पिकअप की रफ्तार इतनी अधिक थी कि ट्रॉली पलट गई और लोग उसमें दब गए।

Published on:

26 Sept 2025 01:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Accident: ट्रैक्टर-ट्रॉली को पिकअप ने मारी टक्कर, 10 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, 21 घायल, धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे थे

