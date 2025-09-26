Kota Accident: ट्रैक्टर-ट्रॉली को पिकअप ने मारी टक्कर, 10 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, 21 घायल, धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे थे

सिमलिया थानाधिकारी सुरेश शर्मा ने जानकारी दी कि 4 गांवों से करीब 25 लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर झालावाड़ जिले के मऊ महल में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ही वे गढ़ेपान के एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी जिससे ट्रॉली पलट गई और दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।