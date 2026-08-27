तालेड़ा. ईद मिलादुन्नबी के मुबारक अवसर पर तालेड़ा में निकाले गए जुलूस का सर्वसमाज के लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व सदर अब्दुल अजीज जावेद, बालराम गुर्जर, बब्बू जावेद, संजू हुसैन, वार्ड पंच महेंद्र ,हनीफ मंसूरी, बंटी अंसारी, आफताब अंसारी, आदिल कुरैशी, धनराज गुर्जर, हंसराज बैरवा, प्रेमराम रेगर, राकेश रेगर सहित ग्रामीण मौजूद रहे।ज़मीतपुरा में मुस्लिम समाज की ओर से जलसा निकाला गया। जुलूस कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा, जहां जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर एवं स्वागत कर जुलूस का अभिनंदन किया।
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