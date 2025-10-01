राजस्थान में यहां जलेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रावण, 222 फीट की ऊंचाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी देखने आएगी राष्ट्रीय दशहरा मेला

फोटो: पत्रिका
Kota Dussehra Mela 2025: राजस्थान के कोटा में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय दशहरा मेले में इस बार इतिहास रचने की तैयारी है। मेले में दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला खड़ा किया गया है, जिसकी कुल ऊंचाई 222 फीट बताई जा रही है। इस भव्य रावण को देखने के लिए मंगलवार को दिनभर लोगों का तांता लगा रहा। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी रावण के साथ सेल्फी और वीडियो बनाने में जुटे नजर आए।
दशहरा मैदान में 250 फीट का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। यहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और होमगार्ड्स की टीम को तैनात किया गया है।
इस रावण की लंबाई 221.5 फीट है लेकिन इसके माथे पर लगाए गए एक बल्ब के साथ कुल ऊंचाई 222 फीट हो गई है। अब इस रिकॉर्ड की अंतिम पुष्टि वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम द्वारा की जाएगी।
मंगलवार रात कोटा शहर में हुई छितराई बारिश के चलते रावण का पुतला भीग गया। बारिश के कारण इसकी पोशाक गीली हो गई हालंकि कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ ही कुंभकरण और मेघनाद के पुतले भी भीग गए। जिसके चलते उन्हें आज खड़ा किया जाएगा। पहले इन्हें मंगलवार रात ही लगाने की योजना थी।
रावण निर्माता तेजेंद्र सिंह चौहान के अनुसार सभी पुतले वाटरप्रूफ मटेरियल से बनाए गए हैं इसलिए बारिश का ज्यादा असर नहीं होगा।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग