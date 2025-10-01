राजस्थान में यहां जलेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रावण, 222 फीट की ऊंचाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी देखने आएगी राष्ट्रीय दशहरा मेला

Kota Dussehra Mela 2025: राजस्थान के कोटा में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय दशहरा मेले में इस बार इतिहास रचने की तैयारी है। मेले में दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला खड़ा किया गया है, जिसकी कुल ऊंचाई 222 फीट बताई जा रही है। इस भव्य रावण को देखने के लिए मंगलवार को दिनभर लोगों का तांता लगा रहा। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी रावण के साथ सेल्फी और वीडियो बनाने में जुटे नजर आए।