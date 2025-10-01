Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

राजस्थान में यहां जलेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रावण, 222 फीट की ऊंचाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी देखने आएगी राष्ट्रीय दशहरा मेला

World's Tallest Ravan: इस रावण की लंबाई 221.5 फीट है लेकिन इसके माथे पर लगाए गए एक बल्ब के साथ कुल ऊंचाई 222 फीट हो गई है। अब इस रिकॉर्ड की अंतिम पुष्टि वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम द्वारा की जाएगी।

less than 1 minute read

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 01, 2025

फोटो: पत्रिका

Kota Dussehra Mela 2025: राजस्थान के कोटा में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय दशहरा मेले में इस बार इतिहास रचने की तैयारी है। मेले में दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला खड़ा किया गया है, जिसकी कुल ऊंचाई 222 फीट बताई जा रही है। इस भव्य रावण को देखने के लिए मंगलवार को दिनभर लोगों का तांता लगा रहा। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी रावण के साथ सेल्फी और वीडियो बनाने में जुटे नजर आए।

दशहरा मैदान में 250 फीट का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। यहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और होमगार्ड्स की टीम को तैनात किया गया है।

वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम करेगी अंतिम माप

इस रावण की लंबाई 221.5 फीट है लेकिन इसके माथे पर लगाए गए एक बल्ब के साथ कुल ऊंचाई 222 फीट हो गई है। अब इस रिकॉर्ड की अंतिम पुष्टि वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम द्वारा की जाएगी।

भीग गया रावण

मंगलवार रात कोटा शहर में हुई छितराई बारिश के चलते रावण का पुतला भीग गया। बारिश के कारण इसकी पोशाक गीली हो गई हालंकि कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ ही कुंभकरण और मेघनाद के पुतले भी भीग गए। जिसके चलते उन्हें आज खड़ा किया जाएगा। पहले इन्हें मंगलवार रात ही लगाने की योजना थी।

रावण निर्माता तेजेंद्र सिंह चौहान के अनुसार सभी पुतले वाटरप्रूफ मटेरियल से बनाए गए हैं इसलिए बारिश का ज्यादा असर नहीं होगा।

ये भी पढ़ें

कोटा में खड़े करते वक्त गिर गया था रावण का पुतला, इस साल बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें दुनिया के सबसे ऊंचे रावण की तस्वीरें
कोटा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 03:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / राजस्थान में यहां जलेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रावण, 222 फीट की ऊंचाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी देखने आएगी राष्ट्रीय दशहरा मेला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘पर्ची कटवाने के बाद भी इलाज नहीं…तड़प-तड़प कर मर गई मेरी पत्नी’, MBS हॉस्पिटल के गेट पर तोड़ा दम, लाश के पास बैठकर रोता रहा लकवाग्रस्त पति

कोटा

राहत: सफर होगा सुहाना, यहां 50 साल बाद होगा सड़क का निर्माण, बढ़ेगा पर्यटन व्यवसाय

road Construction
कोटा

Kota: दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ेगा राजस्थान का रावण, कलक्टर ने भी किया निरीक्षण, 6 घंटे में खड़ा हुआ वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रावण

कोटा

कोटा: कक्षा में वीर की खाली कुर्सी देख भावुक हुए शिक्षक और विद्यार्थी, गर्व से कहता था, ‘सर, अब मैंने हिन्दी उच्चारण ठीक कर लिया’

कोटा

Kota: पिता ने कुछ ही दिन पहले ही खरीदी थी 75 लाख की कार, दोनों बेटों की दम घुटने से मौत के बाद अब यादें ही रह गई

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.