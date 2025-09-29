कोटा में खड़े करते वक्त गिर गया था रावण का पुतला, इस साल बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें दुनिया के सबसे ऊंचे रावण की तस्वीरें

रावण के पुतले को खड़ा करने के लिए 26 गुणा 24 का आरसीसी का सॉलिड फाउंडेशन तैयार है, जो 6 फीट गहराई का है। इसमें आठ रोड जैक वाली लगेगी। साथ ही आठ लोहे के रस्से से रावण को सपोर्ट दिया जाएगा। 8 नट की चूड़ियों से रावण खड़ा होगा। तीनों पुतलों के लिए पेडस्टल बनाकर तैयार किए गए हैं, जिन पर फिश प्लेट लगी हुई है। इन फिश प्लेट को जॉइंट किया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डबल बैरिकेडिंग की गई है।