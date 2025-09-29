Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

कोटा में खड़े करते वक्त गिर गया था रावण का पुतला, इस साल बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें दुनिया के सबसे ऊंचे रावण की तस्वीरें

Kota Dussehra Mela 2025: कोटा दशहरा मेले में 215 फीट ऊंचे रावण के पुतले को खड़ा करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसे भारी-भरकम क्रेनों और सॉलिड सीमेंटेड फाउंडेशन की मदद से खड़ा किया जाएगा।

3 min read

कोटा

image

Akshita Deora

Sep 29, 2025

Play video

फोटो: पत्रिका

World's Tallest Ravan 2025: राष्ट्रीय मेला दशहरा 2025 में 2 अक्टूबर को मुहूर्तानुसार रावण दहन किया जाएगा। रावण का 215 फीट का पुतला बनकर तैयार है जो फिलहाल आराम की मुद्रा में है।

मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि रावण के विशालकाय पुतले को सोमवार को मौसम साफ रहने की स्थिति में खड़ा कर दिया जाएगा जिसके लिए 60-70 मजदूर काम करेंगे। वहीं 220 टन की 1 एवं 100 टन की 1 हाइड्रोलिक क्रेन काम में ली जाएगी। ये 65 मीटर और 25 मीटर लंबाई की होंगी।

रावण के पुतले को खड़ा करने के लिए 26 गुणा 24 का आरसीसी का सॉलिड फाउंडेशन तैयार है, जो 6 फीट गहराई का है। इसमें आठ रोड जैक वाली लगेगी। साथ ही आठ लोहे के रस्से से रावण को सपोर्ट दिया जाएगा। 8 नट की चूड़ियों से रावण खड़ा होगा। तीनों पुतलों के लिए पेडस्टल बनाकर तैयार किए गए हैं, जिन पर फिश प्लेट लगी हुई है। इन फिश प्लेट को जॉइंट किया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डबल बैरिकेडिंग की गई है।

फ्लैशबैक: बीते साल गिर गया था रावण का पुतला

दहन से पहले ही ढेर हो गया था रावण (फोटो: पत्रिका)

कोटा का दशहरा मेला देशभर में प्रसिद्ध है। हर साल दशहरे ग्राउंड में रावण दहन से पहले महीनों की तैयारियां की जाती हैं। इस साल दुनिया का सबसे ऊंचा रावण है लेकिन पिछले साल भी 80 फीट का रावण का पुतला था और जो 65 फीट की ऊंचाई से गिर पड़ा था।

दिल्ली से आए कारीगरों ने कई दिनों की मेहनत से पुतला बनाया था लेकिन जैसे ही उसे क्रेन से खड़ा किया जा रहा था बारिश शुरू हो गई जिससे उसे रोककर क्रेन पर ही रोकना पड़ा। वजन अधिक होने और क्रेन की रस्सी टूटने के चलते पुतला धड़ाम से नीचे गिर गया और उसका पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इस घटना से नगर निगम की टीम भी परेशान हो गई थी, लेकिन देर रात तक पुतले को ठीक कर फिर से खड़ा किया गया।

फोटो: पत्रिका

निगम टीम भी रहेगी तैनात

इस बार पुतले को खड़ा करने की जिम्मेदारी निर्माण करने वाले ठेकेदार को ही दी गई है। नगर निगम की इंजीनियरिंग टीम, अधीक्षण अभियंता महेश गोयल के नेतृत्व में, निगरानी के लिए मौजूद रहेगी। गोयल ने बताया कि मशीन, मजदूर और खड़े करने की जिम्मेदारी ठेकेदार पर है। मौसम की स्थिति अहम भूमिका निभाएगी — अगर मौसम साफ रहा, तो कार्य आसानी से हो जाएगा।

फोटो: पत्रिका

पुतले के निर्माण में लगे 4 महीने

रावण के पुतले का निर्माण करने वाले अंबाला के तेजिंदर सिंह चौहान ने बताया कि इस बार के पुतले को बनाने में 4 महीने का समय लगा। इसके लिए 25 कारीगर लगातार जुटे रहे। निर्माण में 12 टन लोहे, 1500 बांस, 2 क्विंटल सुतली, 4000 मीटर वेलवेट, और 4000 मीटर कपड़ा लगाया गया है।

फाइबर ग्लास से बना चेहरा, LED लाइट्स से सजा मुकुट

रावण का चेहरा फाइबर ग्लास से बना है, जो 25 फीट लंबा और तीन क्विंटल वजनी है। उसका मुकुट 60 फीट का है, जिसमें कलर एलईडी लाइट लगाई गई हैं। 50 फीट की तलवार, 40 फीट की जूतियां, और 25 रिमोट कंट्रोल पॉइंट्स से सुसज्जित यह रावण इस बार और भी भव्य नजर आएगा।

ये भी पढ़ें

90% तैयार हो गया दुनिया का सबसे ऊंचा रावण, देखें कोटा दशहरा मेले की तस्वीरें
कोटा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2025 01:08 pm

Published on:

29 Sept 2025 01:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा में खड़े करते वक्त गिर गया था रावण का पुतला, इस साल बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें दुनिया के सबसे ऊंचे रावण की तस्वीरें

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Rape Case: रेप के 39.38% केस झूठे, अलवर में सबसे ज्यादा, जानें आपके जिले का हाल

Rape Case (Patrika Photo)
कोटा

Kota: रुला देगा TV के बाल कलाकार की अंतिम विदाई का दृश्य, एक साथ मुक्तिधाम पहुंची 2 बेटों की अर्थी

कोटा

TV Actor मौत मामला: दोनों बच्चों की आंखों से 8 लोगों को मिलेगी रोशनी, जाते-जाते भी दूसरों की अंधेरी जिंदगी में उजाला कर गए बाल कलाकार

कोटा

टीवी एक्टर मौत मामला: बुझ गए दो चिराग…बार-बार बेटे को उठाती रही मां, कभी लिपटती-कभी बिलखती

TV actor Veer Sharma Death
कोटा

पटना-कोटा एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर खाना बनाते पकड़े गए अवैध वेंडर, अचानक छापेमारी से ट्रेन के अंदर और बाहर मचा हड़कंप

Kota Patna Train
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.