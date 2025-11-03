Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Vande Bharat : मथुरा-कोटा-नागदा ट्रेक पर 155 KMPH रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत ट्रेन

Vande Bharat : प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार-160 का काम पूरा होने के एक सप्ताह बाद ही कोटा से मथुरा मार्ग पर 16 कोच की वंदे भारत ट्रेन 155 KMPH की रफ्तार से दौड़ी। पहले दिन आरडीएसओ की टीम की ओर से खाली ट्रेन का संचालन किया गया।

3 min read
Google source verification

कोटा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 03, 2025

Vande Bharat Train run 155 KMPH Speed of on Mathura-Kota-Nagda track

मथुरा-कोटा-नागदा सेमी हाई स्पीड ट्रेक पर वंदे भारत का परीक्षण शुरू। फोटो पत्रिका

Vande Bharat : दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रेक पर कोटा रेल मंडल के मथुरा से नागदा के बीच तैयार किए गए प्रदेश के सेमी हाई स्पीड रेलवे ट्रेक का निर्माण पूरा होने के बाद इस पर रविवार से वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल शुरू हो गया। प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार-160 का काम पूरा होने के एक सप्ताह बाद ही रविवार को कोटा से मथुरा मार्ग पर 16 कोच की वंदे भारत ट्रेन का 155 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से ट्रायल शुरू किया गया। पहले दिन RDSO की टीम की ओर से खाली ट्रेन का संचालन किया गया।

मथुरा-कोटा-नागदा सेमी हाई स्पीड ट्रेक पर आरडीएसओ की टीम 15 दिन तक विभिन्न स्पीड और परिस्थतियों में वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल करेगी। इस दौरान इसकी इमरजेंसी ब्रेकिंग, खाली व यात्रीभार के बराबर वजन के साथ ट्रायल किए जाएंगे। आरडीएसओ के अधिकारियों के नेतृत्व में रविवार को कोटा के लोको इंस्पेक्टर नेतराम मीणा, लोको पायलट पंचम सिंह और नाजिम हुसैन ने ट्रायल में भाग लिया।

सप्ताह भर पहले हुआ ट्रेक का काम पूरा

मथुरा-कोटा-नागदा सेमी हाई स्पीड ट्रेक का काम अभी एक सप्ताह पहले ही पूरा हुआ है। इस दौरान मथुरा-कोटा-नागदा 549 किमी के रेल खंड पर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित कवच 4.0 सिस्टम लागू कर दिया है। अब रेलवे संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) के निरीक्षण करने के बाद अनुमति मिलते ही ट्रैक पर ट्रेनें 160 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। इतनी तेज गति से ट्रेन संचालन करने के लिए ट्रैक के दोनों तरफ सेफ्टी वॉल तैयार की गई है। द्रुत गति से संचालन से ट्रैक पर अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन के लिए समय मिल सकेगा। साथ ही अधिक रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव किया जा सकेगा।

पहले भी हुए ट्रायल

इससे पहले भी नागदा-कोटा-मथुरा रेलवे ट्रेक पर वंदे भारत एक्सप्रेस के 20 कोच वाले रैक की कोटा मंडल में 9 अगस्त 2024 को 160 व 180 की स्पीड से ट्रॉयल किया गया। अब सेमी हाई स्पीड रेलवे ट्रेक तैयार होने के बाद आरडीएसओ वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल कर रही है।

2890.39 करोड़ रुपए से हुआ निर्माण

प्रोजेक्ट के तहत नागदा-मथुरा खंड में कार्य कुल 2890.39 करोड़ की लागत से किया गया। नागदा-मथुरा के मध्य मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट का कार्य तीन भागों में विभाजित कर किया गया। इसमें मथुरा-गंगापुरसिटी 152 किमी, गंगापुरसिटी-कोटा 172 किमी एवं कोटा-नागदा 221 किमी शामिल है। इसमें तीन विभाग इलेक्ट्रिकल, संकेत एवं दूरसंचार तथा इंजीनियरिंग की ओर से काम पूरा हो चुका है।

यह होंगे लाभ

परियोजना से ट्रेक मानवीय भूल से होने वाली दुर्घटनाओं से सुरक्षित होगा। लोको पायलट इंजन के भीतर ही अगले सिग्नल की जानकारी कैब-डिस्प्ले से ले सकेगा। इससे कोहरे की स्थिति या कम दृश्यता होने पर भी सुरक्षित ट्रेन संचालन संभव होगा। कवच 4.0 में रेलवे ट्रैक के किनारे टावर बनाए गए हैं। ये ट्रैक से जुड़े हैं। ट्रेन इंजन डिस्प्ले बोर्ड में लोको पायलट को आगे के सिग्नल की पहले की स्थिति का पता लग जाता है। सिस्टम से ट्रेन केवल सुरक्षित दूरी तक ही चलेगी।

यदि ट्रेन गलती से आगे या पीछे लुढ़कती है तो यह स्वत: ब्रेक लगाकर रोक देती है। लेवल-क्रॉसिंग से लगभग 600 मीटर पहले ऑटोमेटिक हॉर्न बजाकर सड़क के वाहनचालकों को सतर्क करेगी। आपात स्थिति में लोको पायलट और स्टेशन मास्टर के बीच इंस्टेंट-कम्युनिकेशन की सुविधा भी मिलेगी।

व्यस्ततम रेल मार्ग पर बढ़ेगी सुविधाएं

नागदा से मथुरा रेलवे मार्ग अति व्यस्त रेलमार्ग है। यह 3 राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ता है। ऐसे में इस पर काफी व्यस्तता रहती है। इस से मार्ग पर इन ट्रेनों के संचालन और छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव, मार्ग पर लोकल ट्रेनों के संचालन में काफी परेशानी होती है। इसके अलावा आदर्श स्थितियां होने के कारण इस मार्ग पर रेलवे की ओर से विभिन्न नई ट्रेनों का ट्रायल भी किया जाता है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग का चयन मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट के लिए किया गया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में निकली बारात, आखिर किस दहशत में थे दूल्हा और बाराती, जानेंगे तो चौंक जाएंगे
जोधपुर
Rajasthan tight police security wedding procession What terror were groom and his wedding party in You shocked to know

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 02:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Vande Bharat : मथुरा-कोटा-नागदा ट्रेक पर 155 KMPH रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत ट्रेन

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोटा में चलती ट्रेन से फिसला नेशनल लेवल तीरंदाज, दर्दनाक मौत, सदमे में हैं साथी खिलाड़ी और कोच

Kota Shakur Basti-Mumbai Central AC Special train moving National level archer Arjun Sonawane slips death fellow players and coach in shocked
कोटा

स्कूल नहीं मौत की वैन निकली… थम गई कोटा की तनु और पारुल की मासूम हंसी, दो भाई बिना बहन के हुए

kota school van accident
कोटा

टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, टायर के नीचे आने से दंपती की मौत, जयपुर जा रहा था परिवार

कोटा

Madan Dilawar: आंटी जी केवल 2000 ही तो मांग रहा हूं… महिला की शिकायत पर मंत्री म​दन दिलावर ने तुरंत लिया एक्शन

fir madan dilawar
कोटा

रुला देगी कोटा हादसे की ये तस्वीरें, 2 छात्राओं की मौत, शव के पास बैठकर रोते रहे परिजन, खून से लथपथ बच्चों को गोदी में लेकर पहुंचे हॉस्पिटल

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.