Vande Bharat : मथुरा-कोटा-नागदा ट्रेक पर 155 KMPH रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत ट्रेन

मथुरा-कोटा-नागदा सेमी हाई स्पीड ट्रेक का काम अभी एक सप्ताह पहले ही पूरा हुआ है। इस दौरान मथुरा-कोटा-नागदा 549 किमी के रेल खंड पर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित कवच 4.0 सिस्टम लागू कर दिया है। अब रेलवे संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) के निरीक्षण करने के बाद अनुमति मिलते ही ट्रैक पर ट्रेनें 160 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। इतनी तेज गति से ट्रेन संचालन करने के लिए ट्रैक के दोनों तरफ सेफ्टी वॉल तैयार की गई है। द्रुत गति से संचालन से ट्रैक पर अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन के लिए समय मिल सकेगा। साथ ही अधिक रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव किया जा सकेगा।