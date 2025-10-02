उड़ता-दौड़ता रावण… कभी तलवार छोड़ छाता पकड़ता तो कभी डांस करता, सोशल मीडिया पर छाया कोटा के AI रावण का Video

कोटा। कोचिंग सिटी कोटा में इस बार दशहरे पर बनाए गए दुनिया के सबसे ऊंचे रावण की चर्चा सिर्फ शहर में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी जमकर हुई। सोशल मीडिया पर रावण के एआइ वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में रावण को अलग-अलग अंदाज में दिखाया जा रहा है।