उड़ता-दौड़ता रावण… कभी तलवार छोड़ छाता पकड़ता तो कभी डांस करता, सोशल मीडिया पर छाया कोटा के AI रावण का Video

फोटो: AI वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट
कोटा। कोचिंग सिटी कोटा में इस बार दशहरे पर बनाए गए दुनिया के सबसे ऊंचे रावण की चर्चा सिर्फ शहर में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी जमकर हुई। सोशल मीडिया पर रावण के एआइ वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में रावण को अलग-अलग अंदाज में दिखाया जा रहा है।
कहीं वह बारिश होते ही तलवार छोड़कर छाता पकड़ लेता है तो कहीं पंख लगाकर उड़ने की कोशिश करता नजर आया। एक वीडियो में रावण को भीड़ के बीच भागते हुए दिखाया गया तो दूसरे में वह गुस्से में आग उगलता चलता दिख रहा है।
इतना ही नहीं, एक एआइ वीडियो में रावण जलने से पहले जोर से अट्टहास करता और डांस करता भी नजर आया। कोटा कचोरी छोड़ जोधपुर का मिर्चीबड़ा खाने जाता और रावण के कोटा घूमने जाने के एआइ वीडियो भी लोगों को खूब पसंद आए।
यूजर्स इन वीडियोज पर तरह-तरह के मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं। किसी ने इसे ‘एआइ का बेस्ट इस्तेमाल’ बताया, तो किसी ने मजाक में लिखा- ‘एआइ भी सोच रहा होगा, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है।’
वहीं कुछ यूजर्स ने रावण से लुंगी डांस करने की डिमांड भी कर डाली। कोटा के असली रावण और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते एआइ रावण दोनों ने ही इस बार दशहरे को बेहद खास बना दिया।
