Kota Mela: अचानक दशहरा मेला देखने पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, नाव वाला झूला झूलकर खाए गोभी के पकोड़े, देखें Video

Madan Dilawar In Kota Dussehra Mela 2025: राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर अचानक कोटा के ऐतिहासिक 132वें राष्ट्रीय दशहरे मेले में पहुंचे।
इस दौरान वे मेले में झूले झूलते, स्टॉलों पर घूमते और पकौड़ियों का स्वाद लेते नजर आए। उन्होंने नाव वाले झूले और डॉलर झूले का भरपूर आनंद लिया और अपने बचपन की यादों में खो गए।
मंत्री ने बताया कि 'उनका गांव कोटा से करीब 100 किलोमीटर दूर है और बचपन में उन्हें मेले में आने का मौका नहीं मिला करता था। जब वे करीब 17-18 साल के थे और संघ के कार्यों से कोटा आए तब पहली बार दशहरे मेले में आए थे।'
मेला भ्रमण के दौरान उनके साथ रामगंज मंडी नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश मेढतवाल, भाजपा उपाध्यक्ष नरेंद्र काला सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री दिलावर बिल्कुल आम नागरिक की तरह जनता के बीच घुलते-मिलते नजर आए।
