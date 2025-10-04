Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota Mela: अचानक दशहरा मेला देखने पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, नाव वाला झूला झूलकर खाए गोभी के पकोड़े, देखें Video

Viral Video Of Madan Dilawar: राजस्थान के शिक्षा मदन दिलावर मेले में झूले झूलते, स्टॉलों पर घूमते और पकौड़ियों का स्वाद लेते नजर आए।

2 min read

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 04, 2025

Play video

फोटो: पत्रिका

Madan Dilawar In Kota Dussehra Mela 2025: राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर अचानक कोटा के ऐतिहासिक 132वें राष्ट्रीय दशहरे मेले में पहुंचे।

फोटो: पत्रिका

इस दौरान वे मेले में झूले झूलते, स्टॉलों पर घूमते और पकौड़ियों का स्वाद लेते नजर आए। उन्होंने नाव वाले झूले और डॉलर झूले का भरपूर आनंद लिया और अपने बचपन की यादों में खो गए।

फोटो: पत्रिका

बचपन की यादों में खो गए मंत्री दिलावर

मंत्री ने बताया कि 'उनका गांव कोटा से करीब 100 किलोमीटर दूर है और बचपन में उन्हें मेले में आने का मौका नहीं मिला करता था। जब वे करीब 17-18 साल के थे और संघ के कार्यों से कोटा आए तब पहली बार दशहरे मेले में आए थे।'

मेला भ्रमण के दौरान उनके साथ रामगंज मंडी नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश मेढतवाल, भाजपा उपाध्यक्ष नरेंद्र काला सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री दिलावर बिल्कुल आम नागरिक की तरह जनता के बीच घुलते-मिलते नजर आए।

फोटो: पत्रिका

Dussehra Mela 2025: जया किशोरी मोटिवेशनल शो में करेंगी शिरकत, बी प्राक 15 अक्टूबर को बिखेरेंगे सुरों का जादू, जानें कोटा दशहरा मेले की प्रोग्राम लिस्ट
