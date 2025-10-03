फिर बदला मौसम: राजस्थान के 5 संभागों में ‘भारी बारिश’ की आई चेतावनी, 13 जिलों में ‘मेघगर्जन-वज्रपात’ का Yellow Alert

Photo- Patrika Network
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम फिर बदलता नजर आ रहा है। झमाझम बारिश के बाद सुबह-शाम हल्की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। वहीं IMD ने अगले 5 दिनों के लिए कई संभागों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।
वहीं आज 3 अक्टूबर को जयपुर, अजमेर उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आज बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सिरोही, और उदयपुर में मेघगर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है।
राजधानी में गुरुवार शाम अचानक मौसम बदल गया और शहर के कई इलाकों में जमकर मेघ बरसे। केवल 30 मिनट की तेज बारिश में जेएलएन मार्ग पर 40 मिलीमीटर (करीब डेढ़ इंच) पानी गिरा।
सांगानेर, मालवीय नगर, झालाना, जवाहर नगर, टोंक रोड सहित कई इलाकों में भी तेज बारिश का दौर जारी रहा। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया और जेएलएन मार्ग और टोंक फाटक के आसपास ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। करीब साढ़े सात बजे तक तेज बारिश के बाद रुक-रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। मौसम केंद्र के अनुसार जयपुर संभाग में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा।
