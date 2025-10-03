फिर बदला मौसम: राजस्थान के 5 संभागों में ‘भारी बारिश’ की आई चेतावनी, 13 जिलों में ‘मेघगर्जन-वज्रपात’ का Yellow Alert

सांगानेर, मालवीय नगर, झालाना, जवाहर नगर, टोंक रोड सहित कई इलाकों में भी तेज बारिश का दौर जारी रहा। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया और जेएलएन मार्ग और टोंक फाटक के आसपास ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। करीब साढ़े सात बजे तक तेज बारिश के बाद रुक-रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। मौसम केंद्र के अनुसार जयपुर संभाग में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा।