22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Mandi: गेहूं, सोयाबीन के भावों में मंदी, चना और लहसुन के दाम तेज, जानें मंडी अपडेट

Gold-Silver Rates: सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने व चांदी दोनों के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 8 हजार रुपए प्रति किलो की वृद्धि के साथ 318000 रुपए प्रति किलो हो गए।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 22, 2026

Kota-Mandi

File Photo: Patrika

Bhamashah Mandi Price Update: भामाशाहमंडी में बुधवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 140000 कट्टे की रही। गेहूं 20, सोयाबीन 100 रुपए मंदा रहा। चना 100 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 2500 कट्टे की आवक रही। भाव 3000 से 13500 रहे। लहसुन बेस्ट 500 तेज रहा। किराना बाजार में मूंगफली तेलों में मामूली तेजी रही।

भाव इस प्रकार रहे: गेहूं 2511 से 2541, धान सुगन्धा 2400 से 3151, धान (1509) 3000 से 3551, धान (1847) 2800 से 3401, धान (1718-1885) 2600 से 3751, धान (पूसा-1)2400 से 3700, धान (1401-1846) 3400 से 3850, धान दागी 1200 से 2700, सोयाबीन 3500 से 5351, सरसों 6200 से 6800, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5500, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 8500 से 9200, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4000 से 7300, चना देशी 4700 से 5160, चना मौसमी 4700 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5101, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7800 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2365, चंबल 2325, सदाबहार 2210, लोकल रिफाइंड 2100, दीप ज्योति 2230, सरसों स्वास्तिक 2560, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2900, कोटा स्वास्तिक 2615, सोना सिक्का 2910, कटारिया गोल्ड 2640 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4040 से 4070 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 8950, कोटा फ्रेश 8500, पारस 8900, नोवा 8850, अमूल 9800, मधुसूदन 9280 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में तेजी

सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने व चांदी दोनों के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 8 हजार रुपए प्रति किलो की वृद्धि के साथ 318000 रुपए प्रति किलो हो गए। जेवराती सोने के भाव 7500 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 160600 तथा शुद्ध सोने के भाव 161400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव


गोल्ड (24 k) (99.5): 161000
गोल्ड (22 k) :149074
गोल्ड (20 k) : 140000
गोल्ड (18 k) : 128800
गोल्ड (14 k) : 113380
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Kisan Samman Nidhi: इंतजार खत्म, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की पांचवीं किश्त जारी करने की तिथि घोषित
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 10:19 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi: गेहूं, सोयाबीन के भावों में मंदी, चना और लहसुन के दाम तेज, जानें मंडी अपडेट

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dhirendra Shastri: राजस्थान आ रहे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, 2250 पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा, 100 कैमरों से निगरानी

Acharya Dhirendra Shastri, Acharya Dhirendra Shastri in Kota, Acharya Dhirendra Shastri in Rajasthan, Acharya Dhirendra Shastri Ramkatha, Acharya Dhirendra Shastri Ramkatha in Kota, Acharya Dhirendra Shastri Ramkatha in Rajasthan, Kota News, Rajasthan News, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इन कोटा, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इन राजस्थान, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री रामकथा, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री रामकथा इन कोटा, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री रामकथा इन राजस्थान, कोटा न्यूज, राजस्थान न्यूज
कोटा

PM मोदी, पूर्व CM गहलोत, अमिताभ बच्चन समेत 50 मूर्तियों वाला अनूठा मंदिर, राजस्थान के इस जिले में 26 जनवरी को होगा उद्घाटन

Bharat Matta Mandir
कोटा

Kota Sarafa Market: सोना-चांदी के भावों में तेजी, इतने लाख रुपए पार पहुंचे दाम

कोटा

MP-झालावाड़ से डोडा चूरा लेकर पंजाब में करती थी सप्लाई, पुलिस की 3 बड़ी कार्रवाई में महिला तस्कर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

Kota Police Action
कोटा

राजस्थान सरकार ने बदल दिया इस गांव का नाम, अधिसूचना जारी

CM Bhajanlal
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.