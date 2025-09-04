Kota Dussehra Mela: 44 लाख रुपए में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रावण, मेले में आएंगी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड की टीम, रिमोट कंट्रोल से होगा दहन

About Kota Dussehra Mela: 132वें कोटा राष्ट्रीय दशहरा मेले में इस बार रावण का पुतला रेकार्ड बनाने वाला है। यहां 215 फीट का पुतला बन रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा होगा। रावण के पुतले को वहीं बनाया जा रहा है, जहां इसे खड़ा किया जाएगा। इस बार पुतले को विजयश्री रंगमंच की जगह दशहरा मैदान में कच्ची दुकानों वाले स्थान पर खड़ा किया जाएगा।
इसके अलग-बगल में कुंभकरण और मेघनाद के पुतले भी खड़े किए जाएंगे। सतर्कता को ध्यान में रखते हुए रावण के पुतले के आसपास 250 फीट का स्थान रिक्त छोड़ा जाएगा।
हरियाणा के अम्बाला जिले के तेजेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि कोटा में रावण के पुतले का कद 215 फीट ऊंचा होगा, जबकि सीने के पास से रावण के पुतले की चौड़ाई करीब 125 फीट होगी। इसका वजन करीब 40 टन होगा। इसे अम्बाला के दो दर्जन विशेषज्ञ कारीगरों की टीम तैयार की जा रही है।
इसके लिए पहले लोहे का मजबूत स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। रावण व उनके कुनबे के चेहरे फाइबर के होंगे। सभी पुतले सुनहरी रंगों के साथ अन्य रंगों में सजी वेलवेट की पोशाक राजसी वैभव में दमकते नजर आएंगे।
रावण के पुतले का दहन विजयादशमी पर 2 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। रावण के पुतले का दहन रिमोट कंट्रोल से किया जाएगा। रावण के पुतले में नाभि, सिर, मुकुट, हाथों, सीने समेत शरीर के अलग-अलग हिस्सों में 20 स्थानों पर विशेष प्वाइंट होंगे, जो रिमोट का इशारा पाते ही धधक उठेंगे।
इस दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड की टीम भी मौके पर मौजूद रहेगी। कोटा में रावण के पुतले बनाने पर इस वर्ष सर्वाधिक 44 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है।