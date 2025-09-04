Kota Dussehra Mela: 44 लाख रुपए में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रावण, मेले में आएंगी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड की टीम, रिमोट कंट्रोल से होगा दहन

About Kota Dussehra Mela: 132वें कोटा राष्ट्रीय दशहरा मेले में इस बार रावण का पुतला रेकार्ड बनाने वाला है। यहां 215 फीट का पुतला बन रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा होगा। रावण के पुतले को वहीं बनाया जा रहा है, जहां इसे खड़ा किया जाएगा। इस बार पुतले को विजयश्री रंगमंच की जगह दशहरा मैदान में कच्ची दुकानों वाले स्थान पर खड़ा किया जाएगा।