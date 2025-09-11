Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

Kota: ‘हमारा आदमी है…गरीब है…इसे नौकरी पर लगा दो’, युवक ने पूर्व मंत्री और विधायक बनकर निगम आयुक्त को किया फोन, जानें क्या है पूरा मामला

कॉल पर आरोपी दबाव डालते हुए कहता कि यह हमारा आदमी है, गरीब है, इसे नौकरी पर लगा दो। आयुक्त ने साफ शब्दों में जवाब दिया कि संबंधित व्यक्ति पहले ठेकेदार के यहां टिपर चलाता था और उसे वही लगा या हटा सकता है।

कोटा

Akshita Deora

Sep 11, 2025

आरोपी का फोटो: पत्रिका

कोटा के किशोरपुरा थाना पुलिस ने बुधवार को नगर निगम आयुक्त अशोक त्यागी को फर्जी जनप्रतिनिधि बनकर फोन करने और नौकरी दिलाने का दबाव बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की पहचान अनवर (40), निवासी मस्जिद वाली गली बकरामंडी साजीदेहड़ा, थाना किशोरपुरा के रूप में की।

आयुक्त त्यागी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी लगातार फोन कर स्वयं को कभी पूर्व मंत्री रघु शर्मा और कभी पूर्व विधायक सुरेन्द्र पारीक बताता रहा। कॉल पर आरोपी दबाव डालते हुए कहता कि यह हमारा आदमी है, गरीब है, इसे नौकरी पर लगा दो। आयुक्त ने साफ शब्दों में जवाब दिया कि संबंधित व्यक्ति पहले ठेकेदार के यहां टिपर चलाता था और उसे वही लगा या हटा सकता है। इस जवाब से नाराज होकर आरोपी ने फोन काट दिया।

ये भी पढ़ें

JDA Big Action: जयपुर में ताबड़तोड़ चला बुलडोजर, 17 बीघा जमीन पर बनाई गई अवैध कॉलोनी ध्वस्त
जयपुर
JDA Action

लैंडलाइन पर भी कॉल

आयुक्त त्यागी ने बताया कि आरोपी ने इसके बाद लगातार फोन करना शुरू कर दिया। जब कॉल रिसीव नहीं किया तो आरोपी ने निगम के लैंडलाइन पर कॉल कर कर्मचारी से उलाहना दिया कि आयुक्त फोन क्यों नहीं उठा रहे। संदिग्ध कॉल्स और लगातार दबाव बनाने की कोशिशों से आयुक्त को शक हुआ और उन्होंने मामले की शिकायत किशोरपुरा थाना पुलिस को दी।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

शिकायत मिलते ही सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम के निर्देशन में किशोरपुरा थाना पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस टीम ने तकनीकी संसाधनों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी अनवर को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को शांतिभंग में गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई जारी है।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस तरह फर्जी पहचान बताकर दबाव बनाने वालों से लोग सतर्क रहें। यदि किसी को ऐसे संदिग्ध कॉल्स या गतिविधियों की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। अधिकारियों ने साफ किया कि फर्जी जनप्रतिनिधि बनकर दबाव बनाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।

ये भी पढ़ें

Deeg: गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, हॉस्पिटल में भर्ती है मृतक भाई की छोटी बहन
भरतपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 02:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: ‘हमारा आदमी है…गरीब है…इसे नौकरी पर लगा दो’, युवक ने पूर्व मंत्री और विधायक बनकर निगम आयुक्त को किया फोन, जानें क्या है पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.