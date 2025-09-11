Kota: ‘हमारा आदमी है…गरीब है…इसे नौकरी पर लगा दो’, युवक ने पूर्व मंत्री और विधायक बनकर निगम आयुक्त को किया फोन, जानें क्या है पूरा मामला

आयुक्त त्यागी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी लगातार फोन कर स्वयं को कभी पूर्व मंत्री रघु शर्मा और कभी पूर्व विधायक सुरेन्द्र पारीक बताता रहा। कॉल पर आरोपी दबाव डालते हुए कहता कि यह हमारा आदमी है, गरीब है, इसे नौकरी पर लगा दो। आयुक्त ने साफ शब्दों में जवाब दिया कि संबंधित व्यक्ति पहले ठेकेदार के यहां टिपर चलाता था और उसे वही लगा या हटा सकता है। इस जवाब से नाराज होकर आरोपी ने फोन काट दिया।