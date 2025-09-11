Deeg: गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, हॉस्पिटल में भर्ती है मृतक भाई की छोटी बहन

मृतक बच्चों के परिजनों ने इस दर्दनाक हादसे के लिए सड़क निर्माण का कार्य कर रहे ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया है। ठेकेदार ने सड़क निर्माण में मिट्टी के लिए गड्ढे खोदकर छोड़ दिए। गड्ढों में बारिश का पानी भर गया। एक गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों का गुस्सा सड़क बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर फूट पड़ा। परिजनों का कहना था कि अगर गड्ढे को यूं ही नहीं छोड़ा गया होता तो ये हादसा नहीं होता।