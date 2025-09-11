Deeg: गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, हॉस्पिटल में भर्ती है मृतक भाई की छोटी बहन

3 Children Drowned In Water 2 Died: डीग जिले के खोह में जटेरी-बरसाना सड़क मार्ग निर्माण के लिए मिट्टी भराई के चलते खोदे गए गड्ढे ने दो मासूमों की जान ले ली। वहीं एक बालिका भी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
जानकारी के अनुसार खोह निवासी बालिका रितू (9) पुत्री रामेश्वर प्रजापत व उसका छोटा भाई रोहित (13) के साथ आदिल पुत्र शहजाद (12) बुधवार दोपहर में बकरी चराने के लिए नहर की ओर गए थे। नहर के किनारे गांव बेढ़म से वाया जटेरी होकर यूपी के बरसाना के लिए सड़क निर्माण कार्य के दौरान नहर के किनारे से खोदे गए गड्ढे में अचानक एक बच्चा गड्ढे में गिर गया।
गड्ढा बरसात के पानी से भरा था। गड्ढे में गिरे बच्चे को बचाने के लिए बाकी दो बच्चे भी गड्ढे में उतर गए। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को पानी से बाहर निकाला। जिसके बाद बच्चों के परिजनों की घटना की जानकारी दी।
आनन-फानन में तीनों बच्चों को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल लाया गया। अस्पताल में मौजूद प्रभारी चिकित्सक डॉ. गजेंद्र पाल व उनकी टीम ने बच्चों को बचाने का काफी प्रयास किया। जांच के बाद चिकित्सक ने रोहित व आदिल को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल बालिका रितू को प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रैफर कर दिया गया है।
हादसे के शिकार बच्चे निर्धन परिवारों से हैं। परिवार के लोग मेहनत-मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं। हादसे की खबर से पूरे गांव में कोहराम मच गया। वहीं अस्पताल में बच्चों के पिता की चीख-पुकार सुनकर हर आंख नम हो गई।
ग्रामीणों का कहना है कि मिट्टी के लिए गहरे गड्ढे खोद लिए जाते हैं, जो बरसात में पानी से भरकर खतरनाक हो जाते हैं। इन गड्ढों पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं, जिससे हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है। सूचना पर उपखंड अधिकारी देवी सिंह, डिप्टी एसपी मनीषा गुर्जर सहित अन्य अधिकारी मौके पर अस्पताल पहुंच गए।
अस्पताल में सायं मृतक दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए गए। उससे पहले परिजन बच्चों के शवों को लेकर गांव चले गए, जिन्हें समझाइश कर अस्पताल बुलाया गया।
मृतक बच्चों के परिजनों ने इस दर्दनाक हादसे के लिए सड़क निर्माण का कार्य कर रहे ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया है। ठेकेदार ने सड़क निर्माण में मिट्टी के लिए गड्ढे खोदकर छोड़ दिए। गड्ढों में बारिश का पानी भर गया। एक गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों का गुस्सा सड़क बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर फूट पड़ा। परिजनों का कहना था कि अगर गड्ढे को यूं ही नहीं छोड़ा गया होता तो ये हादसा नहीं होता।
हादसे का शिकार मृतक दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। रोहित कक्षा छठवीं का छात्र था, वहीं आदिल गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा सातवीं में अध्ययनरत था। हादसे में घायल मृतक छात्र रोहित की बहन रितू कक्षा पांचवीं की छात्रा है। दोनों का परिवार बेहद गरीब है।