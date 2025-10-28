Rajasthan: बहन की डोली उठने से पहले उठेगी 19 साल के इकलौते भाई की अर्थी, मां का रो-रोकर बुरा हाल, पिता का कैंसर से हुआ था निधन

हादसास्थल और मृतक पुनीत भोजक की फाइल फोटो: पत्रिका
Rajasthan Road Accident: लाडनूं शहर में सोमवार की सुबह ने एक परिवार और पूरे इलाके को गहरे शोक में डाल दिया। हनुमानगढ़-किशनगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित छिपोलाई के पास एक भीषण सड़क हादसे में दो छात्रों की जान चली गई। हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार पिकअप ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी।
यह दोनों युवक प्रतिदिन लाडनूं से सुजानगढ़ जाते थे लेकिन इस हादसे ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए थाम लिया। मौके पर एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन वह भी अपने जीवन की जंग हार गया।
पुलिस के अनुसार हादसे में मृतक युवक की पहचान पुनीत पुत्र स्व. श्यामलाल भोजक (19) निवासी वार्ड नंबर 22, लाडनूं के रूप में हुई है जो मौके पर ही मृत हो गया। वहीं उसका साथी सुरेंद्रसिंह पुत्र निरंजनसिंह सांखला (20) निवासी शिवजी मंदिर के पास, लाडनूं गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सुरेंद्रसिंह को लाडनूं अस्पताल से सीकर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। हादसे की सूचना पर 108 एंबुलेंस की सहायता से दोनों को अस्पताल पहुंचाया। घटनास्थल पर लोग एकत्र हो गए थे, और अस्पताल परिसर में भी भारी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।
हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप चालक तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था और उसने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग तेज धमाके की आवाज सुनकर दौड़े, लेकिन तब तक वाहन चालक फरार हो चुका था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज एकत्र करना शुरू कर दिया है।
मृतक पुनीत भोजक अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता का कैंसर से निधन तब हो गया था जब वह मात्र 16 महीने का था। परिवार में मां त्रिवेणी भोजक और तीन बहनें हैं। मां टिफिन सप्लाई का काम कर किसी तरह बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी। परिवार में बड़ी बेटी निकिता की शादी आगामी 30 नवंबर को तय है।
परिवार ने पाई-पाई जोड़कर कुछ महीने पहले ही पुनीत को नई मोटरसाइकिल दिलाई थी जिससे वह टिफिन सप्लाई कर सके तथा कॉलेज आने-जाने में मदद मिले। लेकिन उसी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वह मौत के मुंह में चला गया। पुनीत की असामयिक मृत्यु से मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई।
वृद्ध दादा थानमल भोजक व दादी गीतादेवी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। वे अपने पोते के सहारे ही जीवन यापन कर रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया।
दर्दनाक हादसे के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। टक्कर मारने वाले वाहन एवं चालक की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज जुटाई जा रही है। पुलिस की टीमें गठित कर कार्रवाई की जा रही है, और बहुत जल्द आरोपी चालक पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
