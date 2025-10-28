Rajasthan: बहन की डोली उठने से पहले उठेगी 19 साल के इकलौते भाई की अर्थी, मां का रो-रोकर बुरा हाल, पिता का कैंसर से हुआ था निधन

पुलिस के अनुसार हादसे में मृतक युवक की पहचान पुनीत पुत्र स्व. श्यामलाल भोजक (19) निवासी वार्ड नंबर 22, लाडनूं के रूप में हुई है जो मौके पर ही मृत हो गया। वहीं उसका साथी सुरेंद्रसिंह पुत्र निरंजनसिंह सांखला (20) निवासी शिवजी मंदिर के पास, लाडनूं गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सुरेंद्रसिंह को लाडनूं अस्पताल से सीकर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। हादसे की सूचना पर 108 एंबुलेंस की सहायता से दोनों को अस्पताल पहुंचाया। घटनास्थल पर लोग एकत्र हो गए थे, और अस्पताल परिसर में भी भारी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।