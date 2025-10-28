दो भाई जिंदा जल गए, अब तीसरे की भी उखड़ी सांसें…’पापा, घर में आग लग गई’, इतना कहकर हो गया था बेहोश

आग में झुलसे युवक की मौत (फोटो- पत्रिका)
Barmer fire accident: बाड़मेर जिले में ग्रामीण थाना क्षेत्र के जस्तानियों की ढाणी में रविवार तड़के लगी आग में झुलसे तीसरे युवक ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में तीनों चचेरे भाइयों की मौत हो चुकी है।
बता दें कि रविवार सुबह हुए इस भीषण हादसे में दो भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तीसरा 70 फीसदी तक झुलस गया था। उसे गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया था, जहां सोमवार शाम करीब छह बजे उसने अंतिम सांस ली।
जस्तानियों की ढाणी निवासी देवीलाल शनिवार शाम अपने रिश्तेदारों के घर आए हुए थे। रात को उनके घर पर बेटा जसराज और दो चचेरे भाई अरुण पुत्र शंकरलाल तथा राजूराम पुत्र पुरखाराम एक ही कमरे में सोए थे।
रविवार सुबह करीब पांच बजे कमरे में अचानक आग लग गई। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, जिससे तीनों बाहर नहीं निकल सके। धुएं से दम घुटने पर वे बेहोश हो गए।
हादसे में अरुण और राजूराम की मौके पर ही मौत हो गई थी। जसराज अधजली हालत में किसी तरह कमरे से बाहर निकला और पिता देवीलाल के पास पहुंचकर बताया, पापा, घर में आग लग गई। इतना कहकर वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। ग्रामीणों ने उसे तत्काल बाड़मेर अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने जोधपुर रेफर कर दिया, लेकिन सोमवार को उसकी भी मौत हो गई।
आग से घर का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके से सबूत एकत्र किए हैं और आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच जारी है। तीन भाइयों की एक साथ मौत से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है।
