दो भाई जिंदा जल गए, अब तीसरे की भी उखड़ी सांसें…’पापा, घर में आग लग गई’, इतना कहकर हो गया था बेहोश



हादसे में अरुण और राजूराम की मौके पर ही मौत हो गई थी। जसराज अधजली हालत में किसी तरह कमरे से बाहर निकला और पिता देवीलाल के पास पहुंचकर बताया, पापा, घर में आग लग गई। इतना कहकर वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। ग्रामीणों ने उसे तत्काल बाड़मेर अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने जोधपुर रेफर कर दिया, लेकिन सोमवार को उसकी भी मौत हो गई।